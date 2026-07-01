RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Украине не хватает средств на оборону, но выход есть, - Reuters

14:23 01.07.2026 Ср
2 мин
Почему Киев не получил деньги даже после разблокировки всей суммы?
aimg Юлия Капитонова
Фото: Михаил Федоров, министр обороны Украины (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

Министр обороны Украины Михаил Федоров непублично обратился к ЕС с просьбой выделить 6,6 млрд евро из Европейского фонда мира на оборонные нужды Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как оказалось, Федоров направил европейским союзникам специальное письмо. Оно датировано 26 июня 2026 года.

В нем министр напомнил Брюсселю, что общие оборонные потребности Украины в этом году достигают около 136 млрд евро. Бюджет страны может покрыть только 53 млрд из этой суммы.

Кроме того, еще 28,3 млрд будут выделены из финансовой помощи от ЕС в размере 90 млрд евро. Несмотря на это, пока денег все равно не хватает.

Именно поэтому Федоров непублично обратился к Европейскому фонду мира с просьбой выделить 6,6 млрд. евро на оборонные нужды Украины.

В письме министра указано, что именно Фонд может осуществить "один из самых весомых европейских вкладов в оборону Украины в этом году".

Федоров также подчеркнул, что средства нужно направить именно туда, "где они смогут сгенерировать самый большой и непосредственный военный эффект".

Кстати, еще 19 июня украинский лидер Владимир Зеленский публично призвал Брюссель оперативно выделить Киеву разблокированные 6 млрд евро из Европейского фонда мира. Однако решения до сих пор не приняли.

Как сообщало ранее РБК-Украина, министр обороны Михаил Федоров предупредил о судьбоносном моменте в российско-украинской войне.

Кроме того, он подтвердил, что Киев и Париж обсуждают лицензию на производство ракет SCALP.

А главнокомандующий ВСУ Александр Сырский впервые прокомментировал слухи о конфликте с главой МО Михаилом Федоровым.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Министерство обороны УкраиныМихаил ФедоровВойна России против Украины