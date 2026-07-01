Украине не хватает средств на оборону, но выход есть, - Reuters

Как оказалось, Федоров направил европейским союзникам специальное письмо. Оно датировано 26 июня 2026 года.

В нем министр напомнил Брюсселю, что общие оборонные потребности Украины в этом году достигают около 136 млрд евро. Бюджет страны может покрыть только 53 млрд из этой суммы.

Кроме того, еще 28,3 млрд будут выделены из финансовой помощи от ЕС в размере 90 млрд евро. Несмотря на это, пока денег все равно не хватает.

Именно поэтому Федоров непублично обратился к Европейскому фонду мира с просьбой выделить 6,6 млрд. евро на оборонные нужды Украины.

В письме министра указано, что именно Фонд может осуществить "один из самых весомых европейских вкладов в оборону Украины в этом году".

Федоров также подчеркнул, что средства нужно направить именно туда, "где они смогут сгенерировать самый большой и непосредственный военный эффект".

Кстати, еще 19 июня украинский лидер Владимир Зеленский публично призвал Брюссель оперативно выделить Киеву разблокированные 6 млрд евро из Европейского фонда мира. Однако решения до сих пор не приняли.