В Украине 8 октября будут действовать графики отключения света: где готовиться к ограничениям

В нескольких областях Украины в четверг, 8 октября, будут применять графики почасовых отключений электроэнергии из-за последствий российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DTEK , АО " Черкассыоблэнерго ", " Полтаваоблэнерго ", " Харьковоблэнерго " и АО " Сумыоблэнерго ".

Энергетики призывают потребителей рационально использовать электроэнергию и не включать в себя мощные приборы одновременно после восстановления питания.

В регионе отключения действуют с 00:00 до 23:59. Для бизнеса и промышленности используют графики ограничения мощности.

В Черкасской области графики будут действовать на протяжении всех суток (00:00 -24:00):

Напомним, из-за систематических обстрелов украинской энергетической инфраструктуры со стороны РФ в стране вновь вынуждены применять ограничения потребления.

В частности, ранее энергетики сообщали, что в "Укрэнерго" сообщили об отключении света в 5 областях из-за ударов РФ. Тогда в результате вражеских атак были зафиксированы новые обесточивания, а в регионах были введены графики ограничений.

Позже стало известно, что в Украине продолжат отключать свет по графику 8 октября. В профильной компании детализирован перечень областей и время применения почасовых отключений электроэнергии.