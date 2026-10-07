В Украине 8 октября будут действовать графики отключения света: где готовиться к ограничениям
В нескольких областях Украины в четверг, 8 октября, будут применять графики почасовых отключений электроэнергии из-за последствий российских обстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DTEK , АО "Черкассыоблэнерго", "Полтаваоблэнерго", "Харьковоблэнерго" и АО "Сумыоблэнерго".
Киевская область
В Киевской области 8 октября будут действовать стабилизационные отключения:
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1.1 и 2.1 очереди: 10:30 - 14:30;
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1.2 очередь: 21:00 - 24:00;
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2.2 очередь: 00:00 - 04:00 и 21:00 - 24:00;
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3.1 очередь: 15:00 - 18:00;
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3.2 очередь: 03:30 - 07:30.
Черкасская область
В Черкасской области графики будут действовать на протяжении всех суток (00:00 -24:00):
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1.1: 17:00 - 19:00;
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1.2: 00:00 - 01:00, 17:00 - 19:00;
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2.1: 01:00 - 03:00, 17:00 - 19:00, 23:00 - 00:00;
-
2.2: 05:00 - 07:00, 15:00 - 17:00, 23:00 - 00:00;
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3.1 и 3.2: 09:00 - 11:00, 15:00 - 17:00;
-
4.1: 07:00 - 09:00, 21:00 - 22:00;
-
4.2: 07:00 - 09:00, 21:00 - 23:00;
-
5.1: 13:00 - 15:00, 21:00 - 23:00;
-
5.2: 03:00 - 05:00, 13:00 - 15:00, 19:00 - 21:00;
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6.1 и 6.2: 11:00 - 13:00, 19:00 - 21:00.
Полтавская область
В области объем отключений будет изменяться:
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00:00 - 07:00 - 0 и 5 очереди;
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07:00 - 15:00 - 1 очередь;
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15:00 - 22:00 - 1 и 5 очереди;
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22:00 - 23:59 - 1 очередь.
Харьковская область
В регионе отключения действуют с 00:00 до 23:59. Для бизнеса и промышленности используют графики ограничения мощности.
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1.1 и 1.2: 13:00 - 16:30;
-
2.1: 15:00 - 16:30;
-
2.2: 02:30 - 06:00;
-
3.1 и 3.2: 16:30 - 20:00;
-
4.1: 07:00 - 09:30, 16:30 - 20:00;
-
4.2: 06:00 - 09:30;
-
5.1 и 5.2: 20:00 - 23:30;
-
6.1: 00:00 - 02:30, 10:00 - 13:00, 20:00 - 22:00;
-
6.2: 10:00 - 13:00.
Сумская область
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1.1: 02:00 - 04:00; 1.2: 00:00 - 02:00;
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2.1: 22:00 - 00:00; 2.2: 20:00 - 00:00;
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3.1: 18:00 - 22:00; 3.2: 16:00 - 20:00;
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4.1: 14:00 - 18:00, 20:00 - 22:00; 4.2: 12:00 - 16:00;
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5.1: 10:00 - 14:00; 5.2: 08:00 - 12:00;
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6.1: 06:00 - 10:00, 18:00 - 20:00;
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6.2: 04:00 - 06:00, 07:00 - 08:00, 15:00 - 18:00.
Графики ввели из-за последствий российских обстрелов энергоинфраструктуры.
Энергетики призывают потребителей рационально использовать электроэнергию и не включать в себя мощные приборы одновременно после восстановления питания.
Напомним, из-за систематических обстрелов украинской энергетической инфраструктуры со стороны РФ в стране вновь вынуждены применять ограничения потребления.
В частности, ранее энергетики сообщали, что в "Укрэнерго" сообщили об отключении света в 5 областях из-за ударов РФ. Тогда в результате вражеских атак были зафиксированы новые обесточивания, а в регионах были введены графики ограничений.
Позже стало известно, что в Украине продолжат отключать свет по графику 8 октября. В профильной компании детализирован перечень областей и время применения почасовых отключений электроэнергии.