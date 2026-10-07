"Укрэнерго" сообщило об отключении света в 5 областях из-за ударов РФ, сегодня будут графики
Из-за вражеских атак на энергетическую инфраструктуру Украины по состоянию на утро зафиксированы новые обесточения в пяти областях. Там, где это позволяет ситуация, уже продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Где есть обесточивание
В результате российских ударов без света остались потребители в таких регионах:
- Полтавская область;
- Черниговская область;
- Харьковская область;
- Винницкая область;
- Херсонская область.
Где и как действуют графики отключений
Из-за повреждения оборудования и во избежание перегрузки сетей на протяжении всех суток в части регионов вынужденно применяются меры ограничения потребления:
- для промышленности действуют графики ограничения мощности;
- для всех категорий потребителей введены графики почасовых отключений в объеме от 0,5 до 1,5 очереди.
Энергетики призывают граждан потреблять электроэнергию экономно в период действия ограничений. Проверить наличие отключений по своему адресу, а также узнать точное время и продолжительность отключений можно на официальных страницах оператора распределения (облэнерго) в вашем регионе.