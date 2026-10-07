"Укрэнерго" сообщило об отключении света в 5 областях из-за ударов РФ, сегодня будут графики

Из-за вражеских атак на энергетическую инфраструктуру Украины по состоянию на утро зафиксированы новые обесточения в пяти областях. Там, где это позволяет ситуация, уже продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

Где есть обесточивание

В результате российских ударов без света остались потребители в таких регионах:

Полтавская область;

Черниговская область;

Харьковская область;

Винницкая область;

Херсонская область.

Где и как действуют графики отключений

Из-за повреждения оборудования и во избежание перегрузки сетей на протяжении всех суток в части регионов вынужденно применяются меры ограничения потребления:

для промышленности действуют графики ограничения мощности;

для всех категорий потребителей введены графики почасовых отключений в объеме от 0,5 до 1,5 очереди.

Энергетики призывают граждан потреблять электроэнергию экономно в период действия ограничений. Проверить наличие отключений по своему адресу, а также узнать точное время и продолжительность отключений можно на официальных страницах оператора распределения (облэнерго) в вашем регионе.