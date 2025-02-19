В Украине 100 самых популярных лекарств подешевеют на 30%: когда и какие именно (полный список)

В Украине планируют снизить стоимость 100 наименований наиболее популярных лекарств. Их цена станет меньше на 30%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Когда упадут цены и на какие именно лекарства

В Минздраве рассказали, что цены на 100 наиболее популярных лекарств (то есть тех, которые, по аналитическим данным, чаще всего покупают украинцы) будут снижены на 30% с 1 марта 2025 года.

Это связано с тем, что украинские фармацевтические производители подписали декларацию насчет снижения и стабилизации цен на лекарственные средства.

"Подписанты, среди прочего, согласились снизить отпускные цены на 100 наиболее популярных украинских лекарств на 30% уже с 1 марта. Также предложены меры, которые позволят создать условия для дальнейшей стабилизации цен. Декларация является открытой к подписанию другими участниками рынка", - подчеркнули в министерстве.

Отмечается, что в 100 наиболее популярных лекарств вошли:

22 позиции, которые производит "Київський вітамінний завод"

20 позиций - от фармацевтической компании "Дарниця";

17 позиций - от "Фармак";

10 позиций - от "ІнтерХім";

8 позиций - от корпорации "Артеріум";

6 позиций - от "Юрія-Фарм";

5 позиций - от "Кусум Фарм";

3 позиции - от Борщаговского химико-фармацевтического завода;

2 позиции - от фармацевтической фабрики "Віола".

В целом в список попали различные препараты (таблетки, капсулы, гранулы, капли, растворы и др.):

которые применяются при кашле и простудных заболеваниях;

антигистаминные;

противовоспалительные и противоревматические;

витамины и микроэлементы;

лекарства против давления;

противоязвенные средства;

успокоительные;

глазные капли;

назальные спреи и т.д.

Украинцам напомнили также, что решение Совета национальной безопасности и обороны от 12 февраля 2024 года "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев" (введенное в действие указом президента №82/2025), содержит четкий пошаговый план снижения и стабилизации цен на лекарственные средства.

Предусмотрено, в частности, введение ряда регуляций - для обеспечения прозрачного ценообразования и надлежащей конкуренции на фармацевтическом рынке.

Недавно во исполнение решения СНБО правительство уже:

урегулировало наценки на лекарственные средства;

запретило практику маркетинговых платежей;

возобновило проверки Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (в части контроля за ценами в аптечных сетях).

Соответствующие изменения были внесены в постановление Кабинета министров №955 (от 17 октября 2008 года) - "О мерах по стабилизации цен на лекарственные средства и медицинские изделия".