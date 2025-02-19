В Украине 100 самых популярных лекарств подешевеют на 30%: когда и какие именно (полный список)
В Украине планируют снизить стоимость 100 наименований наиболее популярных лекарств. Их цена станет меньше на 30%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Когда упадут цены и на какие именно лекарства
В Минздраве рассказали, что цены на 100 наиболее популярных лекарств (то есть тех, которые, по аналитическим данным, чаще всего покупают украинцы) будут снижены на 30% с 1 марта 2025 года.
Это связано с тем, что украинские фармацевтические производители подписали декларацию насчет снижения и стабилизации цен на лекарственные средства.
"Подписанты, среди прочего, согласились снизить отпускные цены на 100 наиболее популярных украинских лекарств на 30% уже с 1 марта. Также предложены меры, которые позволят создать условия для дальнейшей стабилизации цен. Декларация является открытой к подписанию другими участниками рынка", - подчеркнули в министерстве.
Отмечается, что в 100 наиболее популярных лекарств вошли:
- 22 позиции, которые производит "Київський вітамінний завод"
- 20 позиций - от фармацевтической компании "Дарниця";
- 17 позиций - от "Фармак";
- 10 позиций - от "ІнтерХім";
- 8 позиций - от корпорации "Артеріум";
- 6 позиций - от "Юрія-Фарм";
- 5 позиций - от "Кусум Фарм";
- 3 позиции - от Борщаговского химико-фармацевтического завода;
- 2 позиции - от фармацевтической фабрики "Віола".
В целом в список попали различные препараты (таблетки, капсулы, гранулы, капли, растворы и др.):
- которые применяются при кашле и простудных заболеваниях;
- антигистаминные;
- противовоспалительные и противоревматические;
- витамины и микроэлементы;
- лекарства против давления;
- противоязвенные средства;
- успокоительные;
- глазные капли;
- назальные спреи и т.д.
Украинцам напомнили также, что решение Совета национальной безопасности и обороны от 12 февраля 2024 года "О дополнительных мерах по обеспечению доступности лекарственных средств для украинцев" (введенное в действие указом президента №82/2025), содержит четкий пошаговый план снижения и стабилизации цен на лекарственные средства.
Предусмотрено, в частности, введение ряда регуляций - для обеспечения прозрачного ценообразования и надлежащей конкуренции на фармацевтическом рынке.
Недавно во исполнение решения СНБО правительство уже:
- урегулировало наценки на лекарственные средства;
- запретило практику маркетинговых платежей;
- возобновило проверки Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (в части контроля за ценами в аптечных сетях).
Соответствующие изменения были внесены в постановление Кабинета министров №955 (от 17 октября 2008 года) - "О мерах по стабилизации цен на лекарственные средства и медицинские изделия".
Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, подешевеют ли в Украине дорогие редкие лекарства.
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