В Комитете Рады поддержали законопроект об использовании медицинского каннабиса

Профильный комитет Верховной Рады поддержал законопроект о регулировании обращения конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности, чтобы создать условия по расширению доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны.

Отметим, что в законопроекте речь идет исключительно о лекарственных средствах, изготовленных на основе каннабиса для лечения людей, которые переживают хроническую боль, которая часто доводит до депрессии, посттравматическому стрессовому расстройству и даже самоубийству.

Так, в проекте предусмотрено усиление функций контроля со стороны Нацполиции, которая согласовывает выдачу лицензий на культивирование и использование растений, режим охраны участка, места хранения растения, транспортировки партий товара. Также создается реестр медицинских препаратов на основе каннабиса.

Глава Комитета Михаил Радуцкий отметил, что этот законопроект Комитет рассмотрел и внес для рассмотрения в первом чтении в Раду в июне 2022 года. Однако после проведения дополнительных консультаций и получения выводов о соответствии положений законопроекта праву ЕС и предложений Комитета по вопросам аграрной политики были подготовлены согласованные правки.

В частности, это касается следующих вопросов:

прямо в законе определить содержание тетрагидроканабинола в конопле для промышленных целей на уровне не выше 0,3%, а для медицинской конопли - соответственно выше 0,3%;

вывести конопля для промышленных целей из-под действия закона об обращении наркотических средств, полностью соответствующей Конвенции ООН о наркотиках 1961 года;

разрешить определять содержание ТГК в конопле для медицинских целей в гослабораториях, а в конопле для промышленных целей - в лабораториях любой формы собственности;

предусмотреть производство наркосодержащих лекарств только из конопли для медицинских целей;

предусмотреть, что нулевая квота на импорт в Украину сырья для производства лекарств из конопли действует 5 лет и не распространяется на научную деятельность;

также внесен ряд технико-юридических правок, в том числе по терминологии.

Предложения поддержали Минздрав, аграрии и пациентское сообщество.

По результатам рассмотрения Комитет принял решение: