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В Комитете Рады поддержали законопроект об использовании медицинского каннабиса

Новина українською →
Пятница 17 февраля 2023 12:25
В Комитете Рады поддержали законопроект об использовании медицинского каннабиса Фото: в Комитете Рады поддержали законопроект об использовании медицинского каннабиса (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Профильный комитет Верховной Рады поддержал законопроект о регулировании обращения конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности, чтобы создать условия по расширению доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Отметим, что в законопроекте речь идет исключительно о лекарственных средствах, изготовленных на основе каннабиса для лечения людей, которые переживают хроническую боль, которая часто доводит до депрессии, посттравматическому стрессовому расстройству и даже самоубийству.

Так, в проекте предусмотрено усиление функций контроля со стороны Нацполиции, которая согласовывает выдачу лицензий на культивирование и использование растений, режим охраны участка, места хранения растения, транспортировки партий товара. Также создается реестр медицинских препаратов на основе каннабиса.

Глава Комитета Михаил Радуцкий отметил, что этот законопроект Комитет рассмотрел и внес для рассмотрения в первом чтении в Раду в июне 2022 года. Однако после проведения дополнительных консультаций и получения выводов о соответствии положений законопроекта праву ЕС и предложений Комитета по вопросам аграрной политики были подготовлены согласованные правки.

В частности, это касается следующих вопросов:

  • прямо в законе определить содержание тетрагидроканабинола в конопле для промышленных целей на уровне не выше 0,3%, а для медицинской конопли - соответственно выше 0,3%;
  • вывести конопля для промышленных целей из-под действия закона об обращении наркотических средств, полностью соответствующей Конвенции ООН о наркотиках 1961 года;
  • разрешить определять содержание ТГК в конопле для медицинских целей в гослабораториях, а в конопле для промышленных целей - в лабораториях любой формы собственности;
  • предусмотреть производство наркосодержащих лекарств только из конопли для медицинских целей;
  • предусмотреть, что нулевая квота на импорт в Украину сырья для производства лекарств из конопли действует 5 лет и не распространяется на научную деятельность;
  • также внесен ряд технико-юридических правок, в том числе по терминологии.

Предложения поддержали Минздрав, аграрии и пациентское сообщество.

По результатам рассмотрения Комитет принял решение:

  • рекомендовать Раде отменить решение Комитета по законопроекту от 14 июня 2022 года.
  • рекомендовать Раде по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу проект закона №7457.
  • поручить Комитету по вопросам здоровья нации доработать указанный законопроект с учетом поправок и предложений субъектов законодательной инициативы и необходимости внесения изменений в другие структурные части законопроекта, которые не были предметом рассмотрения в первом чтении.
  • при подготовке законопроекта ко второму чтению проработать и учесть предложения подкомитетов по адаптации законодательства Украины к положениям права ЕС, по вопросам здравоохранения и по вопросам фармации и фармацевтической деятельности.

Как сообщалось ранее, нардепы предлагают ввести проверку на алкоголь и наркотики для военных на собрании.

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