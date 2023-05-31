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Сборная Украины по дзюдо отозвала заявку на Гран-при в Азии: известна причина

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Душанбе, Среда 31 мая 2023 11:38
Сборная Украины по дзюдо отозвала заявку на Гран-при в Азии: известна причина Фото: Украинские дзюдоисты не поедут в Таджикистан (facebook.com/UkraineJudoFederation)
Автор: Антон Федорцив

Бойкотировать турнир категории Grand Prix в Душанбе приняла решение Федерация дзюдо Украины. Национальная команда предварительно подала заявку на участие в соревнованиях в Таджикистане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Сборная Украины пропустит этап сезона в Душанбе. Отечественные дзюдоисты вынужденно взяли паузу после гран-при в австрийском Линце.

"Это связано с тем, что Международная федерация дзюдо (IJF) зарегистрировала для участия в турнире представителей России и Беларуси в качестве "Индивидуальных нейтральных атлетов". Ныне в заявке на турнир присутствуют 11 представителей стран-агрессоров – двое белорусских и девять российских дзюдоистов", – говорится в заявлении.

Вместо турнирных выступлений, украинская команда продолжит учебно-тренировочный сбор в словацком Шаморини. Там дзюдоисты будут заниматься до 11 июня, а затем переедут в хорватский Пореч. В обеих локациях украинцы будут готовиться к запланированным на июль Европейским играм.

В июне Федерация дзюдо Украины заявится на Кубок Европы среди юниоров в Праге и очередной этап взрослого сезона – Гран-при в Астане (16-18 июня). Туда украинские дзюдоисты поедут при условии, что россиян и белорусов не допустят к соревнованиям.

К слову, ранее сборная Украины по тхэквондо объявила бойкот чемпионату мира-2023 из-за допуска РФ.

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