Украинец завоевал две награды чемпионата Европы по плаванию

Украинский пловец Михаил Романчук завоевал две награды чемпионата Европы по плаванию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Национального олимпийского комитета Украины.

"Уже вторую награду чемпионата Европы на короткой воде в румынском Отопене приносит сборной Украины Михаил Романчук", - сообщили в НОК.

По данным комитета, к бронзе на 1500 м сегодня двукратный медалист токийской Олимпиады добавил медаль такого же достоинства на 800-метровке вольным стилем с результатом 7.31,20.

Быстрее украинца дистанцию преодолели только два участника: Дэниел Виффен из Ирландии (7.20,46) и француз Давид Обри (7:30.32).

Напомним, в августе украинская легкоатлетка Ярослава Магучих победоносно завершила свой первый старт в качестве чемпионки мира. С лучшим личным результатом сезона она выиграла этап Бриллиантовой лиги и досрочно вышла в Суперфинал сезона.

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