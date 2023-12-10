ua en ru
Нд, 10 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українець виборов дві нагороди чемпіонату Європи з плавання

Україна, Неділя 10 грудня 2023 22:06
UA EN RU
Українець виборов дві нагороди чемпіонату Європи з плавання Фото: український спртсмен Михайло Романчук (t.me/nocukraine)
Автор: Каріна Левицька

Український плавець Михайло Романчук виборов дві нагороди чемпіонату Європи з плавання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національного олімпійського комітету України.

"Вже другу нагороду чемпіонату Європи на короткій воді у румунському Отопені приносить збірній України Михайло Романчук", - повідомили в НОК.

За даними комітету, до бронзи на 1500 м сьогодні дворазовий медаліст токійської Олімпіади додав медаль такого ж ґатунку на 800-метрівці вільним стилем з результатом 7.31,20.

Швидше за українця дистанцію подолали тільки два учасники: Деніел Віффен з Ірландії (7.20,46) та француз Давид Обрі (7:30.32).

Нагадаємо, в серпні українська легкоатлетка Ярослава Магучіх переможно завершила свій перший старт у якості чемпіонки світу. З найкращим особистим результатом сезону вона виграла етап Діамантової ліги та достроково вийшла у Суперфінал сезону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
спортсмени
NEWS
Зеленський коротко поспілкувався з Орбаном в Аргентині
Зеленський коротко поспілкувався з Орбаном в Аргентині
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО