Українець виборов дві нагороди чемпіонату Європи з плавання

Український плавець Михайло Романчук виборов дві нагороди чемпіонату Європи з плавання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національного олімпійського комітету України.

"Вже другу нагороду чемпіонату Європи на короткій воді у румунському Отопені приносить збірній України Михайло Романчук", - повідомили в НОК.

За даними комітету, до бронзи на 1500 м сьогодні дворазовий медаліст токійської Олімпіади додав медаль такого ж ґатунку на 800-метрівці вільним стилем з результатом 7.31,20.

Швидше за українця дистанцію подолали тільки два учасники: Деніел Віффен з Ірландії (7.20,46) та француз Давид Обрі (7:30.32).

Нагадаємо, в серпні українська легкоатлетка Ярослава Магучіх переможно завершила свій перший старт у якості чемпіонки світу. З найкращим особистим результатом сезону вона виграла етап Діамантової ліги та достроково вийшла у Суперфінал сезону.

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