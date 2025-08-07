Украинец Скапинцев покинул НБА и перешел в клуб Еврокубка: все подробности

Детали перехода

27-летний украинский игрок заключил соглашение с "Хапоэлем" сроком на один год с опцией продления еще на сезон. Информация о финансовых условиях контракта не разглашается.

Главный тренер израильского клуба Йонатан Алон положительно оценил подписание Скапинцева.

"Он добавит нам жесткости, борьбы за подборы и грамотной игры под кольцом. Это игрок с большим потенциалом и заметным присутствием в трехсекундной зоне", - отмечает наставник.

Опыт в США

В ноябре 2022 года Дмитрий Скапинцев перебрался в США, где дебютировал в Лиге развития в составе "Вестчестер Никс".

В декабре 2023-го сыграл два матча в НБА за "Нью-Йорк Никс", после чего был отчислен.

В октябре 2024 года подписал контракт 10-го дополнения с "Бостон Селтикс", однако не закрепился в основе.

Перед трансфером в Израиль Скапинцев участвовал в Летней лиге НБА-2025 за "Портленд", а также защищал цвета фарм-клуба "Трейл Блейзерс" - команды "Рип Сити Рэмикс", выступающей в G-лиге.

В составе "Рип Сити Рэмикс" он провел вторую половину сезона 2024/25, демонстрируя лучшие индивидуальные статистические показатели за карьеру в США.

В среднем за игру Скапинцев проводил на паркете 26,6 минуты, добывал 10,1 очка, делал 8,2 подбора и отдавал 2,8 результативной передачи.

Из-за клубных обязательств Дмитрий, как и другие украинские легионеры из США, пропустил вызов в национальную сборную Украины на матчи преквалификации чемпионата мира-2027.

Новый вызов в Израиле

"Хапоэль" из Иерусалима в сезоне 2024/25 выступал в Премьер-лиге Израиля, где занял девятое место в групповом этапе.

Впрочем, в турнире за выживание команда показала лучший результат, одержав 11 побед.

В новом сезоне "Хапоэль" будет выступать в Еврокубке, что станет важным этапом и для самого Скапинцева, который получил шанс закрепиться на европейской арене после американского этапа карьеры.

Карьера в Европе и выступления за сборную

Профессиональную карьеру он начал в 2015 году в "Черкасских Мавпах", где прошел путь от молодежной системы до основного состава.

Впоследствии защищал цвета "Киев-Баскета", а в сезоне 2021/22 провел 10 матчей за литовский клуб "Пьено Жвайгждес".

В национальной сборной Украины Скапинцев дебютировал в 2020 году. Участвовал в отборе к чемпионату Европы, а также выступал на чемпионате мира-2023.