Украинец Ковтун второй раз финишировал в шаге от медалей Олимпиады-2024

Украинский гимнаст Илья Ковтун досадно не попал в список медалистов Олимпийских игр в свободных упражнениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований .

Филиппинец Карлос Эдриэль Юло стал олимпийским чемпионом. В вольных упражнениях он набрал 15.000 баллов.

Победитель соревнований только на сотые пункта опередил других призеров. Израильтянин Артем Долгопят отстал на 0.034 балла, а британец Джейк Джерман – на 0.067 балла. В то же время Ковтун проиграл победителю больше, набрав 14.533 пункта.

Теперь украинец постарается завоевать олимпийскую награду на параллельных брусьях. Там компанию Ковтуну составит соотечественник Олег Верняев. Финал намечен на понедельник, 5 августа.

Олимпиада-2024, спортивная гимнастика, свободные упражнения, мужчины:

Карлос Эдриэль Юло (Филиппины) – 15.000 баллов Артем Долгопят (Израиль) – 14.966 Джейк Джерман (Соединенное Королевство) – 14.933

...4. Илья Ковтун (Украина) – 14.533

Ранее Ковтун финишировал на четвертой позиции в личном многоборье. Тогда украинский гимнаст претендовал на медаль в течение длительного времени. Лишили надежды атлета на награду посредственные выступления на кольцах и перекладине.