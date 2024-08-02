RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинец Кохан прошел в финал соревнований по метанию молота на Олимпиаде

Фото: Михаил Кохан, украинский легкоатлет (facebook.com/UkrainianAthletics)
Автор: Иван Носальский

Украинский легкоатлет Михаил Кохан смог пройти квалификационный раунд соревнований по метанию молота. Он вышел в финал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Квалификационный раунд проходил в формате двух групп по 16 спортсменов. В группе с украинцем попался победитель прошлой Олимпиады на соревнованиях по метанию молота поляк Войцех Новицкий. 

Для того, чтобы пройти в финальный раунд, спортсмены должны были кинуть молот на дистанцию более 77 метров или же войти в 12 лучших среди участников соревнований обеих групп.

Кохан уже со второй попытки кинул молот на расстояние 77,42 метра. Это был второй лучший результат в группе. Первую строчку занял  легкоатлет из Канады Роуэн Хэмилтон с показателем 77,78 метра. 

К слову, финальный раунд соревнований пройдет в воскресенье, 4 августа. Он начнется в 21:30 по киевскому времени. 

Что предшествовало

Напомним, пока Украина завоевала только две медали на Олимпийских играх, которые проходят в Париже.

В частности, "бронзу" смогла получить украинская фехтовальщица Ольга Харлан. В утешительном поединке она одолела кореянку Чои Сибин.

При этом вчера, 1 августа, украинец Сергей Кулиш завоевал серебряную медаль в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада 2024Легкая атлетика