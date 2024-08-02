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Українець Кохан пройшов у фінал змагань з метання молота на Олімпіаді

Фото: Михайло Кохан, український легкоатлет (facebook.com/UkrainianAthletics)
Автор: Іван Носальський

Український легкоатлет Михайло Кохан зміг пройти кваліфікаційний раунд змагань з метання молота. Він вийшов у фінал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Кваліфікаційний раунд проходив у форматі двох груп з 16 спортсменів. У групу з українцем потрапив переможець минулої Олімпіади на змаганнях з метання молота поляк Войцех Новицький.

Для того, щоб пройти у фінальний раунд, спортсмени мали кинути молот на дистанцію понад 77 метрів або ж увійти до 12 найкращих серед учасників змагань обох груп.

Кохан уже з другої спроби кинув молот на відстань 77,42 метра. Це був другий найкращий результат у групі. Перший рядок зайняв легкоатлет з Канади Роуен Хемілтон із показником 77,78 метра.

До речі, фінальний раунд змагань пройде у неділю, 4 серпня. Він розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Що передувало

Нагадаємо, поки що Україна здобула лише дві медалі на Олімпійських іграх, які проходять у Парижі.

Зокрема, "бронзу" змогла отримати українська фехтувальниця Ольга Харлан. У втішному поєдинку вона здолала кореянку Чої Сібін.

При цьому вчора, 1 серпня, українець Сергій Куліш завоював срібну медаль у стрільбі з малокаліберної гвинтівки із трьох положень.

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