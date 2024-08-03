Олимпийские игры-2024: итоги дня 3 августа и медальный зачет
Восьмой соревновательный день летней Олимпиады в столице Франции подошел к концу. Украина пополнила коллекцию наград "золотом" в фехтовании.
Краткие итоги дня и положение команд в медальном зачете – в новости РБК-Украина.
Корейская спортсменка Ян Джин выиграла золотую медаль в стрельбе из пистолета. Стрелок набрала 37 баллов с расстояния 25 м. Победительница по дополнительным показателям обошла француженку Камиль Еджеевски.
Карлос Эдриэль Юло из Филиппин оформил "золото" в спортивной гимнастике. Он триумфовал в вольных упражнениях, получив 15.000 баллов. Украинец Илья Ковтун второй раз на этих Играх оказался на 4-й строчке по итогам соревнований.
Неутомимая американка Симона Байлз завоевала уже третью золотую награду в Париже и седьмую наивысшего качества на Олимпийских играх в целом. В этот раз она победила в опорном прыжке. В роли проигравшей – снова Ребека Андраде из Бразилии.
Четверка фехтовальщиц оформила премьерное для Украины "золото" Олимпиады-2024. Шпажистки Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Алина Комащук и Елена Кравацкая одолели Республику Корея в драматическом финале. Для Харлан медаль стала шестой в карьере.
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Китай удержался на первой позиции в общем зачете команд. Тамошние атлеты в общей сложности завоевали 37 наград, в том числе 16 золотых. На вторую позицию взлетела сборная США. Американцы получили 61 медаль, но золотых среди них "лишь" 14. Хозяйка соревнований – Франция – на третьем месте (12 золотых наград).
К слову, украинец Романчук снялся с соревнований по плаванию из-за проблем со здоровьем.
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