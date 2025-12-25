Украина освободила от оккупантов пять сел на Днепропетровщине

Бои в Днепропетровской области

Напомним, еще в конце августа этого года в Оперативно-стратегической группировке войск "Днепр" заявили о том, что россиянам удалось прорваться на территорию Днепропетровской области.

Тогда аналитики DeepState cообщили, что российские оккупанты заняли села Запорожское и Новогеоргиевка.

С тех пор на территории региона продолжаются активные боевые действия.

На прошлой неделе стало известно, что украинские воины остановили механизированный штурм врага в Днепропетровской области. У россиян были потери.