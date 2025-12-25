RU

Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Украина освободила от оккупантов пять сел на Днепропетровщине

Иллюстративное фото: украинские воины продвинулись в Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники за более чем 100 дней деоккупировали пять сел в Днепропетровской области. Основная часть операции проходила осенью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 225 отдельный штурмовой полк в Telegram.

"Пять освобожденных сел в Днепропетровской области. Операция по освобождению населенных пунктов длилась осенью 2025 более 100 суток при поддержке бойцов 20-го армейского корпуса", - сказано в сообщении полка. 

 

Согласно видео, которое обнародовали воины, речь о следующих селах:

  • Орестополь;
  • Сосновка;
  • Хорошее;
  • Вороное;
  • Новоселовка.

Фото: освобожденные населенные пункты на карте (нажмите, чтобы увеличить)

Там уточнили, что воины 3-го штурмового батальона 225 ОШП все это время находились на позициях и проводили контратаки. Это уникальный случай, когда подразделение в течение более чем 100 дней удерживало позиции и продвигалось вперед. 

Все защитники, которые участвовали в операции, представлены к госнаградам. 

Бои в Днепропетровской области

Напомним, еще в конце августа этого года в Оперативно-стратегической группировке войск "Днепр" заявили о том, что россиянам удалось прорваться на территорию Днепропетровской области.

Тогда аналитики DeepState cообщили, что российские оккупанты заняли села Запорожское и Новогеоргиевка.

С тех пор на территории региона продолжаются активные боевые действия.

На прошлой неделе стало известно, что украинские воины остановили механизированный штурм врага в Днепропетровской области. У россиян были потери.

Вооруженные силы УкраиныДнепропетровская областьВойска РФВойна в Украине