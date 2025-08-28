Украина обратилась с призывом к лидерам стран ШОС после массированного удара РФ

В МИД напомнили, что по состоянию на сейчас известно о 15 погибших, среди которых четверо детей. Гибель или ранения у детей - это самое тяжелое преступление, которое предусматривает максимально тяжелое наказание.

"Международное сообщество не может оставаться молчаливым свидетелем убийства детей российскими преступниками. Каждая страна, каждый лидер, каждая международная организация должны решительно отреагировать на это варварство принципиальной публичной позицией и конкретными действиями", - добавили в министерстве.

Как отметили в МИД, такой террористический обстрел Украины доказывает, что Россия полностью пренебрегает усилиями мирового сообщества по восстановлению мира. В министерстве призвали все государства мира осудить такую атаку и совершить конкретные шаги, которые помогут прекратить убийства.

В частности, Украина ожидает реакции от стран Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона, которые неоднократно призывали к миру, сдержанности и прекращению огня.

"Призываем также участников 25-го заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС - ред.) 31 августа - 1 сентября высказать свою четкую позицию по этому удару и показать, что они уважают принципы международного права, не терпят российскую агрессивную войну против Украины и убийства украинских детей", - добавили в МИД.

Также в украинском министерстве призвали союзников помочь усилить противовоздушную оборону и предоставить вооружение для ударов по военным объектам РФ, которые страна-агрессор использует для таких терактов.