Україна звернулася із закликом до лідерів країн ШОС після масованого удару РФ

У МЗС нагадали, що станом на зараз відомо про 15 загиблих, серед яких четверо дітей. Загибель або поранення у дітей - це найтяжчий злочин, який передбачає максимально тяжке покарання.

"Міжнародна спільнота не може залишатися мовчазним свідком убивства дітей російськими злочинцями. Кожна країна, кожен лідер, кожна міжнародна організація мають рішуче відреагувати на це варварство принциповою публічною позицією та конкретними діями", - додали в міністерстві.

Як наголосили в МЗС, такий терористичний обстріл України доводить, що Росія повністю нехтує зусиллями світової спільноти з відновлення миру. У міністерстві закликали всі держави світу засудити таку атаку та здійснити конкретні кроки, які допоможуть припинити вбивства.

Зокрема, Україна очікує реакції від країн Латинської Америки, Африки, Близького Сходу та Індо-Тихоокеанського регіону, які неодноразово закликали до миру, стриманості та припинення вогню.

"Закликаємо також учасників 25-го засідання Ради голів держав Шанхайської організації співробітництва (ШОС - ред.) 31 серпня - 1 вересня висловити свою чітку позицію щодо цього удару та показати, що вони поважають принципи міжнародного права, не терплять російську агресивну війну проти України та вбивства українських дітей", - додали в МЗС.

Також в українському міністерстві закликали союзників допомогти посилити протиповітряну оборону і надати озброєння для ударів по військових об'єктах РФ, які країна-агресор використовує для таких терактів.