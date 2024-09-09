Украина обратилась в Интерпол относительно "красной карточки" на нардепа Дмитрука

Офис Генпрокурора, согласно международным договорам о выдаче правонарушителей, обращается в ряд соответствующих стран. В запросе указана просьба о задержании и временном аресте народного депутата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Согласно данным источника РБК-Украина, речь идет о народном депутате Артеме Дмитруке.

Отмечается, что прокуратура подала запрос в целях его дальнейшей выдачи Украине.

Также по согласованию с Офисом Генпрокурора в учеты Генерального секретариата Интерпола внесено ходатайство о публикации "Красного оповещения" по указанному народному депутату Украины.

Напомним, по ходатайству Офиса Генпрокурора Печерский районный суд города Киев избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, после чего была инициирована процедура его розыска, в том числе международного.

Красное оповещение Интерпола - это запрос в правоохранительные органы стран-членов Интерпола о розыске и аресте разыскиваемого лица для экстрадиции или иного правового процесса. Это не международный ордер на арест, но призывает страны-члены помочь в задержании лица.

Кто такой Дмитрук

Артем Дмитрук – украинский политик, народный депутат Украины IX созыва. Он был избран в Верховную Раду в 2019 году в качестве мажоритарного кандидата от партии "Слуга народа" по 133-му округу (Одесская область). Дмитрук имеет спортивное прошлое и занимался боевыми искусствами.

Затем Дмитрук вышел из фракции "Слуга народа" и начал критиковать власть. В 2023 году против Дмитрука открыли уголовные производства, и он оказался под следствием.