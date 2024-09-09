Украина обратилась в Интерпол относительно "красной карточки" на нардепа Дмитрука
Офис Генпрокурора, согласно международным договорам о выдаче правонарушителей, обращается в ряд соответствующих стран. В запросе указана просьба о задержании и временном аресте народного депутата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.
Согласно данным источника РБК-Украина, речь идет о народном депутате Артеме Дмитруке.
Отмечается, что прокуратура подала запрос в целях его дальнейшей выдачи Украине.
Также по согласованию с Офисом Генпрокурора в учеты Генерального секретариата Интерпола внесено ходатайство о публикации "Красного оповещения" по указанному народному депутату Украины.
Напомним, по ходатайству Офиса Генпрокурора Печерский районный суд города Киев избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей, после чего была инициирована процедура его розыска, в том числе международного.
Красное оповещение Интерпола - это запрос в правоохранительные органы стран-членов Интерпола о розыске и аресте разыскиваемого лица для экстрадиции или иного правового процесса. Это не международный ордер на арест, но призывает страны-члены помочь в задержании лица.
Кто такой Дмитрук
Артем Дмитрук – украинский политик, народный депутат Украины IX созыва. Он был избран в Верховную Раду в 2019 году в качестве мажоритарного кандидата от партии "Слуга народа" по 133-му округу (Одесская область). Дмитрук имеет спортивное прошлое и занимался боевыми искусствами.
Затем Дмитрук вышел из фракции "Слуга народа" и начал критиковать власть. В 2023 году против Дмитрука открыли уголовные производства, и он оказался под следствием.
Бегство Дмитрука за границу
25 августа СМИ сообщили о том, что Дмитрук скрылся в Молдове. Впоследствии эти данные подтвердило Государственное бюро расследований (ГБР). В тот же день народному депутату объявили подозрение из-за нападения на милиционера и военного.
Как рассказал генпрокурор Андрей Костин, Украина будет использовать все международно-правовые способы , чтобы вернуть нардепа "домой". В то же время председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, лишат ли Дмитрука мандата народного депутата .
Также Государственное бюро расследований (ГБР) объявило в международный розыск Дмитрука.
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