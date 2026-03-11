Украина сделала прогресс в производстве дронов без китайских компонентов, - NYT

Украина достигла значительного прогресса в производстве беспилотников без китайских компонентов. Теперь страна способна изготавливать дроны без деталей, импортируемых из Китая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Как пишет NYT, год назад большинство украинских оборонных компаний не могли производить ключевые платы, которые используются в небольших взрывных дронах. Однако за это время Украине удалось значительно продвинуться в локализации производства.
Украина делает ставку на самообеспечение в сфере беспилотников, которые все больше определяют ситуацию на поле боя.
По словам командующего Войск беспилотных систем Украины Роберт Бровди с позывным "Мадяр", именно дроны сейчас вызывают более 90% потерь российских войск.
Бровди отметил важность уменьшения зависимости от китайских поставок.
"Учитывая риски поставок компонентов из недружественного к нам Китая, главная задача - производить их в Украине. Сила украинского производителя заключается в том, что импортозамещение уже произошло", - сказал "Мадяр".
В то же время полностью отказаться от китайских деталей пока сложно. Из-за доминирования Китая на мировом рынке батареи, карбон и некоторые другие материалы все еще импортируются.
Кроме того, китайские компоненты остаются более дешевыми.
Несмотря на это Украина активно развивает собственные технологии. Две украинские компании, в частности Defense Drones Tech Corporation, уже присоединились к программе Пентагона по производству тысяч недорогих ударных беспилотников.
Большинство компонентов для них изготавливается в Украине, а часть поставляют европейские компании.
Полковник Павел Палиса, заместитель руководителя Офиса президента, отметил, что развитие собственного производства оружия усиливает позиции Украины.
"Если мы импортируем, это означает зависимость, а любая зависимость означает ослабление позиции", - сказал он.
Основатель компании Defense Drones Игнат Буякин отметил, что решение создавать дроны без китайских компонентов было сложным, но необходимым.
"Страну спасли дроны стоимостью 500 долларов", - сказал Буякин, имея в виду начало полномасштабной войны в 2022 году, когда Украина значительно уступала России по количеству войск и боеприпасов.
Напомним, в марте 2026 года Украина приняла на вооружение оптоволоконный квадрокоптер "Пташка", который имеет рекордную дальность полета и поражения вражеских целей.
Кроме того, на фронт начали поступать новые украинские беспилотники, призванные заменить китайские DJI Mavic. Первые тысячи таких дронов уже переданы подразделениям на передовой.
Еще одной новой разработкой стал дрон Zoom от компании Frontline Robotics, созданный специально для работы в условиях интенсивной радиоэлектронной борьбы.
Он оснащен системой визуальной навигации на базе искусственного интеллекта, позволяющей находить маршрут даже в случае потери GPS, а также способен автоматически возвращаться к оператору при потере связи.