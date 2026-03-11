Украина сделала прогресс в производстве дронов без китайских компонентов, - NYT

Украина наращивает собственное производство

Как пишет NYT, год назад большинство украинских оборонных компаний не могли производить ключевые платы, которые используются в небольших взрывных дронах. Однако за это время Украине удалось значительно продвинуться в локализации производства.

Украина делает ставку на самообеспечение в сфере беспилотников, которые все больше определяют ситуацию на поле боя.

По словам командующего Войск беспилотных систем Украины Роберт Бровди с позывным "Мадяр", именно дроны сейчас вызывают более 90% потерь российских войск.

Отказ от китайских компонентов

Бровди отметил важность уменьшения зависимости от китайских поставок.

"Учитывая риски поставок компонентов из недружественного к нам Китая, главная задача - производить их в Украине. Сила украинского производителя заключается в том, что импортозамещение уже произошло", - сказал "Мадяр".

В то же время полностью отказаться от китайских деталей пока сложно. Из-за доминирования Китая на мировом рынке батареи, карбон и некоторые другие материалы все еще импортируются.

Кроме того, китайские компоненты остаются более дешевыми.

Украинские компании присоединяются к программам

Несмотря на это Украина активно развивает собственные технологии. Две украинские компании, в частности Defense Drones Tech Corporation, уже присоединились к программе Пентагона по производству тысяч недорогих ударных беспилотников.

Большинство компонентов для них изготавливается в Украине, а часть поставляют европейские компании.

Полковник Павел Палиса, заместитель руководителя Офиса президента, отметил, что развитие собственного производства оружия усиливает позиции Украины.

"Если мы импортируем, это означает зависимость, а любая зависимость означает ослабление позиции", - сказал он.

Основатель компании Defense Drones Игнат Буякин отметил, что решение создавать дроны без китайских компонентов было сложным, но необходимым.

"Страну спасли дроны стоимостью 500 долларов", - сказал Буякин, имея в виду начало полномасштабной войны в 2022 году, когда Украина значительно уступала России по количеству войск и боеприпасов.