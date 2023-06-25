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Украина сосредоточена на достижении целей контрнаступления, - Кулеба

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Воскресенье 25 июня 2023 05:15
Украина сосредоточена на достижении целей контрнаступления, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Действия Сил обороны Украины по освобождению всех оккупированных российскими захватчиками территорий нашей страны в ходе контрнаступления остаются в фокусе внимания высшего военного и политического руководства государства.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Чиновник в этом контексте отметил поддержку стран-партнеров, которые оказывают помощь Украине в отражении полномасштабного вторжения РФ.

"Украина остается сосредоточенной на достижении целей своего контрнаступления на территории Украины при непоколебимой поддержке наших американских союзников", - написал Кулеба.

Так, глава МИД Украины сообщил о телефонных переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном в субботу. В ходе беседы стороны также коснулись ситуации в РФ на фоне бунта основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

"Во время нашего сегодняшнего звонка, Блинкен и я обменялся нашими оценками происходящих в России событий. Мы очень внимательно наблюдаем за ними", - рассказал Кулеба.

Наступательные действия ВСУ

Украинские военные в начале июня усилили наступательные действия в Запорожской и Донецкой областях. Бойцам ВСУ удалось освободить восемь населенных пунктов.

При этом недавно российские оккупанты активизировались на Лимано-Купянском направлении, однако Силы обороны Украины сдерживают вражеские штурмы.

По данным военных, ВСУ продвинулись на Таврическом направлении на километр и выровняли линию фронта.

Как отметила 24 июня заместитель министра обороны Анна Маляр, военные ВСУ на востоке начали наступление на нескольких направлениях одновременно. А за день до этого в Минобороны сообщили, что бойцы ВСУ продолжают наступательные действия на юге страны, и сдерживают вражеское наступление в Донецкой области, где продолжаются бои.

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