Україна зосереджена на досягненні цілей контрнаступу, - Куліба
Дії Сил оборони України щодо звільнення всіх окупованих російськими загарбниками територій нашої країни під час контрнаступу залишаються у фокусі уваги найвищого військового та політичного керівництва держави.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter.
Чиновник у цьому контексті відзначив підтримку країн-партнерів, які надають допомогу Україні у відбитті повномасштабного вторгнення РФ.
"Україна залишається зосередженою на досягненні цілей свого контрнаступу на території України при непохитній підтримці наших американських союзників", - написав Кулеба.
Так, глава МЗС України повідомив про телефонні переговори із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у суботу. Під час розмови сторони також торкнулися ситуації в РФ на тлі бунту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.
"Під час нашого сьогоднішнього дзвінка, Блінкен і я обмінявся нашими оцінками подій, що відбуваються в Росії. Ми дуже уважно спостерігаємо за ними", - розповів Кулеба.
Наступальні дії ЗСУ
Українські військові на початку червня посилили наступальні дії у Запорізькій та Донецькій областях. Бійцям ЗСУ вдалося звільнити вісім населених пунктів.
При цьому нещодавно російські окупанти активізувалися на Лімано-Куп'янському напрямку, проте Сили оборони України стримують ворожі штурми.
За даними військових, ЗСУ просунулися на Таврійському напрямку на кілометр і вирівняли лінію фронту.
Як зазначила 24 червня заступник міністра оборони Ганна Маляр, військові ЗСУ на сході почали наступ на кількох напрямках одночасно. А за день до цього в Міноборони повідомили, що бійці ЗСУ продовжують наступальні дії на півдні країни, та стримують ворожий наступ на Донеччині, де тривають бої.
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