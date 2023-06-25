Україна зосереджена на досягненні цілей контрнаступу, - Куліба

Дії Сил оборони України щодо звільнення всіх окупованих російськими загарбниками територій нашої країни під час контрнаступу залишаються у фокусі уваги найвищого військового та політичного керівництва держави.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

Чиновник у цьому контексті відзначив підтримку країн-партнерів, які надають допомогу Україні у відбитті повномасштабного вторгнення РФ.

"Україна залишається зосередженою на досягненні цілей свого контрнаступу на території України при непохитній підтримці наших американських союзників", - написав Кулеба.

Так, глава МЗС України повідомив про телефонні переговори із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у суботу. Під час розмови сторони також торкнулися ситуації в РФ на тлі бунту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

"Під час нашого сьогоднішнього дзвінка, Блінкен і я обмінявся нашими оцінками подій, що відбуваються в Росії. Ми дуже уважно спостерігаємо за ними", - розповів Кулеба.

Наступальні дії ЗСУ

Українські військові на початку червня посилили наступальні дії у Запорізькій та Донецькій областях. Бійцям ЗСУ вдалося звільнити вісім населених пунктів.

При цьому нещодавно російські окупанти активізувалися на Лімано-Куп'янському напрямку, проте Сили оборони України стримують ворожі штурми.

За даними військових, ЗСУ просунулися на Таврійському напрямку на кілометр і вирівняли лінію фронту.

Як зазначила 24 червня заступник міністра оборони Ганна Маляр, військові ЗСУ на сході почали наступ на кількох напрямках одночасно. А за день до цього в Міноборони повідомили, що бійці ЗСУ продовжують наступальні дії на півдні країни, та стримують ворожий наступ на Донеччині, де тривають бої.