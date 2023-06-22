Выровняли фронт. ВСУ продвинулись на таврическом направлении до 1 км
Украинские военные продвинулись до 1 км на таврическом направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления капитана Валерия Шершеня во время телемарафона.
По его словам, Силы обороны Таврического направления продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
"Имеем продвижение в сторону противника до 1 км. Речь идет о мерах тактического уровня, так называемое выравнивание фронта" - рассказал спикер.
Действия врага на таврическом направлении
За прошедшие сутки российские оккупационные войска 29 раз атаковали наши позиции на Таврическом направлении в целом. Кроме того, совершили 574 обстрела, применяя танки, РСЗО и артиллерию.
"Часто и активно враг атаковал на востоке. В Донецкой области, в районе Авдеевки и Марьинки, получив достойный отпор, отступил. Самое главное - с нашей стороны потерь позиций не допущено", - констатировал Шершень.
Ситуация на фронте
Украинские военные продолжают наступательные действия в трех направлениях - на Мелитопольском, Бердянском и Лиманском направлениях. На последнем ведутся тяжелые бои. В то же время ВСУ здесь имеют частичный успех на направлении Белогоровка и Диброва.
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