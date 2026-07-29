Украина снова интересуется МиГ-29, сделка стала ближе, - министр обороны Польши

Украина вернулась к переговорам

Украина направила Польше письмо, в котором подтвердила готовность продолжить обсуждение инициативы по передаче истребителей МиГ-29 в обмен на сотрудничество в сфере беспилотных технологий.

По словам Косиняк-Камыш, после предыдущих разногласий Киев вновь выразил заинтересованность в реализации этой идеи, однако польская сторона рассчитывает получить более детализированные предложения.

Что заявили в Варшаве

Министр отметил, что инициатива остается предметом переговоров и сейчас обсуждается активнее, чем месяц назад.

"Мы ждем того, что меня очень интересует, а именно варианта "МиГи для беспилотников". После этих жестких заявлений с нашей стороны, с украинской стороны пришло письмо, в котором говорилось, что они все еще заинтересованы. Мы сказали: дайте нам конкретику. Она появляется", — сказал Косиняк-Камыш.

При этом он уточнил, что определенное сотрудничество в сфере подготовки специалистов уже началось. Однако непосредственно обмен истребителей на беспилотники пока не состоялся, а окончательные договоренности между сторонами еще не достигнуты.

Не только Украина

Глава польского Минобороны также сообщил, что интерес к польским МиГ-29 проявляет не только Украина.

По его словам, приобрести эти самолеты также хотела бы Болгария. Министр считает, что наличие еще одного потенциального покупателя может повлиять на переговорную позицию Польши.

Что предшествовало

Тема передачи польских МиГ-29 Украине вновь оказалась в центре внимания после того, как в начале июля между Киевом и Варшавой возникли разногласия вокруг инициативы "МиГ-29 в обмен на беспилотники".

Тогда министр обороны Польши заявил, что украинская сторона не выполнила договоренности, касавшиеся сотрудничества в сфере технологий беспилотных систем.

Теперь, по словам Косиняка-Камыша, Украина вновь подтвердила заинтересованность в сделке и направила соответствующее письмо, после чего переговоры были возобновлены.