Україна знову цікавиться МіГ-29, угода стала ближчою, - міністр оборони Польщі

Україна повернулася до переговорів

Україна надіслала Польщі листа, в якому підтвердила готовність продовжити обговорення ініціативи щодо передачі винищувачів МіГ-29 в обмін на співпрацю у сфері безпілотних технологій.

За словами Косиняк-Камиш, після попередніх розбіжностей Київ знову висловив зацікавленість у реалізації цієї ідеї, проте польська сторона розраховує отримати більш детальні пропозиції.

Що заявили у Варшаві

Міністр зазначив, що ініціатива залишається предметом переговорів і зараз обговорюється активніше, ніж місяць тому.

"Ми чекаємо на те, що мене дуже цікавить, а саме варіанта "МіГи для безпілотників". Після цих жорстких заяв з нашого боку, з українського боку прийшов лист, у якому говорилося, що вони все ще зацікавлені. Ми сказали: дайте нам конкретику. Вона з'являється", — сказав Косиняк-Камиш.

При цьому він уточнив, що певна співпраця у сфері підготовки фахівців уже розпочалася. Проте безпосередньо обмін винищувачів на безпілотники поки що не відбувся, а остаточних домовленостей між сторонами ще не досягнуто.

Не лише Україна

Глава польського Міноборони також повідомив, що інтерес до польських МіГ-29 виявляє не лише Україна.

З його слів, придбати ці літаки також хотіла б Болгарія. Міністр вважає, що наявність ще одного потенційного покупця може вплинути на переговорну позицію Польщі.

Що передувало

Тема передачі польських МіГ-29 Україні знову опинилася у центрі уваги після того, як на початку липня між Києвом та Варшавою виникли розбіжності навколо ініціативи "МіГ-29 в обмін на безпілотники".

Тоді міністр оборони Польщі заявив, що українська сторона не виконала домовленості щодо співпраці у сфері технологій безпілотних систем.

Тепер, за словами Косиняка-Камиша, Україна знову підтвердила зацікавленість у угоді та направила відповідний лист, після чого переговори було поновлено.