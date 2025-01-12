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За неделю силы ПВО сбили более 400 средств воздушного нападения РФ, - Воздушные силы ВСУ

Воскресенье 12 января 2025 20:17
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За неделю силы ПВО сбили более 400 средств воздушного нападения РФ, - Воздушные силы ВСУ Фото: в течение недели было совершено 40 самолето-вылетов (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

За эту неделю силы противовоздушной обороны Украины сбили сотни БпЛА различного типа, а также ракеты. Кроме того, наши военные уничтожают врага и вражеские цели не только в небе, но и на земле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Следовательно, в течение недели, с 6 по 12 января, силами ПВО Украины было убито более 400 средств воздушного нападения противника, а именно:

  • 4 ракеты различных типов;
  • 299 ударных БпЛА типа Shahed;
  • 67 разведывательных БпЛА;
  • 30 БпЛА других типов.

В то же время и другие достижения. За этот период тактическая авиация Воздушных сил ВСУ осуществила 40 самолетовылетов на истребительное прикрытие, боевое применение и авиационную поддержку наземных подразделений.

В частности, украинские пилоты уничтожили 43 воздушные цели, нанесли десятки авиаударов по противнику, используя бомбы и ракеты различных типов.

"Поражены пункты управления, скопления техники и живой силы, полевые склады боеприпасов", - говорится в сообщении.

Кроме того, за неделю воины Сводной стрелковой бригады Воздушных Сил осуществили 95 поражений FPV-дронами и 50 успешных сбросов с БпЛА.

"Ликвидировано 75 человек живой силы противника, 2 боевые машины пехоты, 4 единицы автомобильной техники, выполнено 24 огневые задачи", - резюмировали в ВС.

Напомним, что в ночь на 12 января российские захватчики запустили по Украине 94 БпЛА. По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили 60 ударных беспилотников типа Shahed, а также БпЛА других типов. Остальные 34 дрона-имитатора были локально потеряны.

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