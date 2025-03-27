Украина снова под атакой российских "Шахедов": где объявлена тревога

Российская Федерация запустила беспилотники типа "Шахед" по территории в Украине вечером четверга, 27 марта. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, российская армия запустила несколько групп беспилотников с разных направлений.

В частности, вражеские дроны "заходили" на территорию Украины через Запорожскую область и двигались в направлении Днепропетровской.

Также российские беспилотники были замечены движутся со стороны Белгородской области в направлении Харькова.

По состоянию на 19:25 "Шахеды" замечены:

на границе Днепропетровской и Харьковской областей направляются на северо-запад;

группа дронов севернее Запорожья, курсом на Днепропетровщину;

на севере Харьковщины, курсом на Полтавщину.

Напомним, жителей областей где объявлена тревога просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также стоит напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Обстрелы Украины

Вечером среды, 26 марта, российская армия нанесла масштабный дроновой удар по Харькову. По данным местных властей, за час россияне по меньшей мере 12 раз ударили по Харькову.

Также россияне атаковали Золочев в Харьковской области с помощью дрона. В результате атаки пострадали несколько человек, в том числе 14-летняя девушка.