Россияне атаковали Харьковскую область: среди пострадавших дети и пожилые люди

Россияне атаковали Золочев в Харьковской области с помощью дрона. В результате атаки пострадали несколько человек, в частности 14-летняя девушка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

В результате попадания вражеского "Шахеда" в жилой дом, пострадали несколько человек. Среди них 14-летняя девушка, которая получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Также ранения получил 26-летний мужчина.

Во время этой же атаки на поселок ранения получили две женщины - 67 и 60 лет. Сейчас женщины получают медицинскую помощь.

Фото: россияне совершили атаку на поселок Золочев (t.me/synegubov)

Кроме этого, трое людей, которые находились в зоне атаки, получили острую реакцию на стресс.