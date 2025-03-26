Днепр под атакой "Шахедов": в городе раздаются взрывы, произошли пожары

Российские войска вечером 26 марта атаковали Днепр дронами-камикадзе "Шахед". В городе произошло несколько пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Громко в Днепре. Враг направил на город беспилотники. В результате атаки произошел пожар. Более подробную информацию уточняем", - сообщил Лысак. Глава ОВА подчеркнул, что угроза все еще сохраняется, и призвал жителей города до отбоя воздушной тревоги оставаться в безопасных местах. Позже Лысак сообщил, что из-за атаки дронов в Днепре произошло сразу несколько пожаров. Загорелись авто и объекты инфраструктуры.