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Днепр под атакой "Шахедов": в городе раздаются взрывы, произошли пожары

Среда 26 марта 2025 22:57
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Днепр под атакой "Шахедов": в городе раздаются взрывы, произошли пожары Фото: Днепр под атакой "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска вечером 26 марта атаковали Днепр дронами-камикадзе "Шахед". В городе произошло несколько пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Громко в Днепре. Враг направил на город беспилотники. В результате атаки произошел пожар. Более подробную информацию уточняем", - сообщил Лысак.

Глава ОВА подчеркнул, что угроза все еще сохраняется, и призвал жителей города до отбоя воздушной тревоги оставаться в безопасных местах.

Позже Лысак сообщил, что из-за атаки дронов в Днепре произошло сразу несколько пожаров. Загорелись авто и объекты инфраструктуры.

Обстрел Украины 26 марта

Напомним, в ночь на 26 марта Россия запустила по Украине 117 беспилотников. Дроны атаковали с четырех направлений.

Силам ПВО удалось сбить 56 дронов типа Shahed и беспилотников других типов на юге, севере, востоке и в центре страны. Также 48 дронов были локально потеряны без негативных последствий.

Из-за обстрелов пострадали Сумская, Днепропетровская, Кировоградская и Черкасская области.

Также сегодня вечером российские войска массированно атаковали Харьков "Шахедами". Зафиксированы повреждения жилых домов в ряде районов города, есть пострадавшие.

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