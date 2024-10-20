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В Одессе после взрывов начался пожар

Воскресенье 20 октября 2024 20:46
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В Одессе после взрывов начался пожар Фото: спасатель (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Вечером, 20 октября, в Одессе раздалось несколько взрывов. После этого в городе начался пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram "Думская. Одесса. Война в Украине" и канал Воздушных сил ВСУ.

О взрывах в городе сообщалось в 20:12 и 20:15. По крайней мере об одном взрыве сообщал также и представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. За несколько минут до этого военные предупреждали украинцев, что в направлении Одесской области зафиксирована скоростная цель.

После взрывов местные паблики и СМИ стали писать о пожаре в городе.

Напомним, вечером 18 октября, в результате ракетной атаки российских оккупантов в Одессе была повреждена трехэтажка и 10 частных домов.

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