В Одессе после взрывов начался пожар
Вечером, 20 октября, в Одессе раздалось несколько взрывов. После этого в городе начался пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram "Думская. Одесса. Война в Украине" и канал Воздушных сил ВСУ.
О взрывах в городе сообщалось в 20:12 и 20:15. По крайней мере об одном взрыве сообщал также и представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. За несколько минут до этого военные предупреждали украинцев, что в направлении Одесской области зафиксирована скоростная цель.
После взрывов местные паблики и СМИ стали писать о пожаре в городе.
Напомним, вечером 18 октября, в результате ракетной атаки российских оккупантов в Одессе была повреждена трехэтажка и 10 частных домов.
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