Россияне используют "Шахеды" для разведки, - ЦПД
Российские оккупанты фактически каждый день атакуют Украину БпЛА типа "Шахед". Однако враг использует эти дроны и для разведки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) Андрея Коваленко.
В частности, он поделился фото, которое опубликовали россияне с камеры "Шахеда". По словам Коваленко, значительное количество дронов россиян для разведки не имеют боевой части.
"Россияне опубликовали кадры из камеры "Шахеда". Как я и говорил ранее, РФ использует "Шахеды" сейчас также в качестве разведчиков, кроме этого значительное количество из них летит без боевой части и управляется дистанционно (контрабандные Старлинки, в том числе)", - написал он.
Напомним, в ночь на 20 октября российские войска атаковали Украину баллистикой и 49 дронами. Силам ПВО по состоянию на 10:00 удалось сбить 31 БпЛА в Винницкой, Житомирской, Львовской, Одесской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях.
Кроме того, еще 13 дроны россиян были локационно утрачены. Информацию по остальным в тот момент продолжали уточнять.
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