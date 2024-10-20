Попадания возле дома и супермаркета. Стали известны последствия обстрела Харькова

Россияне атаковали Харьков вечером 20 октября. Вражеские удары были нацелены на жилые районы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Харьковского городского головы Игоря Терехова и главу Харьковской ООО Олега Синегубова.

"По предварительной информации, один прилет в Основянском районе города, возле жилого дома. На данный момент имеем сведения о четырех пострадавших", - сообщил Терехов.

Еще один удар, по словам мэра, пришелся по Киевскому району города, возле одного из супермаркетов - повреждена автозаправка, ждем подтверждения.

В то же время Синегубов отметил, что есть возгорание дома, а также повреждена станция техобслуживания.

"На данный момент известно о четырех пострадавших, один человек - госпитализирован. Также есть повреждение автозаправочной станции", - сообщил он.

Обновлено в 22:56.

По состоянию на сейчас Терехов подтвердил, что повреждения зафиксированы в 2 районах города: