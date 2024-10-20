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Попадания возле дома и супермаркета. Стали известны последствия обстрела Харькова

Украина, Воскресенье 20 октября 2024 22:47
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Попадания возле дома и супермаркета. Стали известны последствия обстрела Харькова Фото: россияне атаковали Харьков (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россияне атаковали Харьков вечером 20 октября. Вражеские удары были нацелены на жилые районы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Харьковского городского головы Игоря Терехова и главу Харьковской ООО Олега Синегубова.

"По предварительной информации, один прилет в Основянском районе города, возле жилого дома. На данный момент имеем сведения о четырех пострадавших", - сообщил Терехов.

Еще один удар, по словам мэра, пришелся по Киевскому району города, возле одного из супермаркетов - повреждена автозаправка, ждем подтверждения.

В то же время Синегубов отметил, что есть возгорание дома, а также повреждена станция техобслуживания.

"На данный момент известно о четырех пострадавших, один человек - госпитализирован. Также есть повреждение автозаправочной станции", - сообщил он.

Обновлено в 22:56.

По состоянию на сейчас Терехов подтвердил, что повреждения зафиксированы в 2 районах города:

  • Киевский район - повреждены АЗС, СТО, частные дома и линии высоковольтных передач.
  • Основянский район - есть повреждения многоквартирных и частных домов, гаражей.

Обстрел Харькова

Напомним, что сегодня вечером российские оккупанты нанесли удар по городу. Сначала было известно о двух раненых, но их количество выросло.

Детальнее о вражеской атаке на Харьков, можно узнать в материале РБК-Украина.

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