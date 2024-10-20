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Россияне ударили КАБами по Харькову, в городе перебои с электричеством

Харьков, Воскресенье 20 октября 2024 22:14
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Россияне ударили КАБами по Харькову, в городе перебои с электричеством Фото: в Харькове раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Харькове прогремели взрывы сегодня, 20 Октября. К вечеру город оказался под атакой вражеских КАБов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Харьковского городского головы Игоря Терехова.

"В Харькове раздаются взрывы. Город под атакой вражеских КАБов - будьте осторожны!", - сообщил Терехов.

В то же время мэр Харькова отметил, что в городе после российской атаки наблюдаются перебои с электричеством.

"Под ударами оказались три района города. В некоторых из них есть определенные проблемы с электроснабжением", - пояснил он.

В то же время председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов отметил, что профильные экстренные службы выехали на места вражеских попаданий в Харькове.

"Осмотр продолжается. На эту минуту вызовов относительно пострадавших не поступало", - заявил он.

Обновлено в 22:24.

По предварительным данным от Синегубова в Харькове от российской атаки пострадали два человека.

Обстрелы Украины 20 октября

Напомним, что сегодня утром военные РФ ударили по энергообъекту в Сумской области.

А в ночь на 20 октября ракетные обстрелы подвергся Кривой Рог Днепропетровской области.

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