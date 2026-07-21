Украина нашла новый эффективный способ бить по тылу в РФ, - Business Insider

Украинские ударные дроны средней дальности начали "свободную охоту" на путях снабжения россиян в сотнях километров от линии фронта, усложняя врагу логистику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Business Insider .

Новый этап войны дронов

Украинские ударные беспилотники средней дальности открыли новый этап войны. Они делают уязвимыми российские пути снабжения, которые оккупанты долгое время считали безопасными.

Благодаря новым технологиям, операторы могут поражать военные цели на сотни километров от линии фронта. Это существенно усложняет логистику оккупационных войск.

Бывший оператор дронов, ныне аналитик по изучению боевого опыта 413-го полка беспилотных систем RAID Дмитрий Жлуктенко (позывной "Либер") рассказал изданию, что украинские операторы могут установить на беспилотник терминал Starlink.

Это обеспечивает аппарату доступ к интернету и позволяет вывести его "на критически важные автомагистрали", где и начинается "свободная охота". По его словам, операторы сеют "хаос" на глубину до 100 километров в тылу противника.

"Эти автомагистрали настолько перегружены военной логистикой, что было бы очень трудно не найти цели", - отметил Жлуктенко, добавив, что это "не стопроцентная зона поражения", но пребывание там уже связано с высоким риском.

Что дроны поражают на разном расстоянии от фронта

Журналисты издания подчеркнули, что украинские беспилотники стали одним из ключевых факторов выживания страны в войне против России.

FPV-дроны малой дальности поражают российских военных, запасы и технику вблизи линии фронта;

дальнобойные беспилотники атакуют нефтяные объекты, авиабазы и военные цели в глубине российской территории.

"Новые ударные дроны средней дальности заполняют промежуток между двумя чрезвычайно эффективными направлениями применения беспилотников, поражая цели на расстоянии примерно от 20 до 300 километров от фронта", - пишет издание.

В этой зоне Украина может атаковать российские склады, транспортные средства, транспортные узлы и командные пункты. Это нарушает снабжение передовых подразделений оккупантов. Украинская сторона заявляет, что использование таких дронов стремительно расширяется и остается одним из главных приоритетов.

Россия не имеет мощной обороны в "средней зоне"

По словам Жлуктенко, у России нет мощной системы обороны в этой "средней зоне". Причина отчасти в том, что оккупанты не могут перебросить туда значительное количество средств защиты с других направлений, где Украина уже держит их под постоянным давлением.

Западные военные аналитики утверждают, что кампании украинских атак беспилотниками уже существенно истощили российскую систему противовоздушной обороны. Командованию оккупантов приходится решать, какие районы защищать прежде всего, а открытие новых направлений для ударов лишь усугубляет эту проблему.

Жлуктенко отметил, что даже если Россия развернет большое количество дронов-перехватчиков для уничтожения других беспилотников, защита такой огромной территории потребует "очень много ресурсов".

"Поэтому, в любом случае, это выигрышная ситуация для нас. Мы просто расширяем для них опасную зону", - сказал аналитик.

Украинские чиновники утверждают, что новые ударные дроны средней дальности открывают для атак районы российского тыла, которые ранее считались безопасными. Это создает новые возможности для Украины и увеличивает давление на российскую армию.

Возможности украинских дронов

Украинские подразделения в последние недели продолжают наращивать возможности беспилотных систем на разных направлениях.

Так, 20 июля украинские морские пехотинцы впервые применили FPV-дроны, запущенные с безэкипажных катеров Barracuda, для поражения позиций оккупантов в районе Железного Порта Херсонской области.