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Сбросы с 800 метров: Минобороны испытало новый класс боеприпасов

17:10 20.07.2026 Пн
1 мин
Для чего предназначен новый класс боеприпасов?
aimg Лев Шевченко
Сбросы с 800 метров: Минобороны испытало новый класс боеприпасов Фото: управляемый боеприпас Firefly (Минобороны)
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Министерство обороны Украины разработало и успешно опробовало новый класс управляемых боеприпасов Firefly. Уже в ближайшее время новейшее вооружение уйдет в серийное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Особенности и эффективность Firefly

Боеприпасы Firefly разработаны для поражения сложнейших целей - вражеских блиндажей, укреплений и других защищенных позиций. Боевую систему опробовали на основных украинских дронах-бомберах, где она подтвердила высокую эффективность.

Главные характеристики и преимущества новинки:

  • работает на высоте до 800 метров.

  • после сброса боеприпас сам рассчитывает и корректирует траекторию полета к цели.

  • сохраняет высокую точность даже под влиянием враждебных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

  • позволяет уничтожать позиции окупантов с безопасного для носителя расстояния.

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Передача технологий частнику

Путь к массовому выпуску Firefly открыло постановление Кабинета Министров №1310 от 13 октября 2025 года. Документ разрешает Минобороны передавать права на использование технологии частным оборонным предприятиям.

Теперь производители и инноваторы платформы Brave1 могут приобщиться к масштабированию боеприпасов и интегрировать готовую разработку в собственное производство.

Напомним, украинские военные получат более 22 тысяч новых наземных роботизированных комплексов разного назначения. С начала 2026 года объемы закупок уже почти вдвое превысили показатели за весь прошлый год.

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