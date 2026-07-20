Сбросы с 800 метров: Минобороны испытало новый класс боеприпасов
Министерство обороны Украины разработало и успешно опробовало новый класс управляемых боеприпасов Firefly. Уже в ближайшее время новейшее вооружение уйдет в серийное производство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Особенности и эффективность Firefly
Боеприпасы Firefly разработаны для поражения сложнейших целей - вражеских блиндажей, укреплений и других защищенных позиций. Боевую систему опробовали на основных украинских дронах-бомберах, где она подтвердила высокую эффективность.
Главные характеристики и преимущества новинки:
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работает на высоте до 800 метров.
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после сброса боеприпас сам рассчитывает и корректирует траекторию полета к цели.
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сохраняет высокую точность даже под влиянием враждебных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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позволяет уничтожать позиции окупантов с безопасного для носителя расстояния.
Передача технологий частнику
Путь к массовому выпуску Firefly открыло постановление Кабинета Министров №1310 от 13 октября 2025 года. Документ разрешает Минобороны передавать права на использование технологии частным оборонным предприятиям.
Теперь производители и инноваторы платформы Brave1 могут приобщиться к масштабированию боеприпасов и интегрировать готовую разработку в собственное производство.
Напомним, украинские военные получат более 22 тысяч новых наземных роботизированных комплексов разного назначения. С начала 2026 года объемы закупок уже почти вдвое превысили показатели за весь прошлый год.