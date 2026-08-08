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Экспорт зерна из Украины может сократиться на 53% из-за атак РФ на порты, - Bloomberg

09:55 08.08.2026 Сб
2 мин
Это чревато крупнейшим источником экспортных доходов страны
aimg Татьяна Степанова
Экспорт зерна из Украины может сократиться на 53% из-за атак РФ на порты, - Bloomberg Фото: экспорт зерна из Украины может сократиться на 53% из-за атак РФ на порты (Getty Images)
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Поставки сельскохозяйственной продукции из Украины в этом сезоне могут сократиться более чем наполовину, после того как российские атаки нарушили работу черноморских портов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным Министерства сельского хозяйства Украины, страна может экспортировать около 29,6 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции в 2026-27 маркетинговом году, что на 54% меньше предыдущей оценки в 64,4 миллиона тонн.

При этом экспорт пшеницы может сократиться на 53% до 8,3 миллионов тонн по сравнению с предыдущим прогнозом.

Украина является одним из крупнейших поставщиков зерна в мире, а сельскохозяйственный сектор генерировал более половины экспортных доходов страны в прошлом году.

Российские атаки на Одесский порт, обычно обрабатывающий около 90% поставок зерна, перекрывают эти потоки, тогда как альтернативные маршруты через Дунай ограничены засухой, которая привела к рекордно низкому уровню воды в реке.

Новый урожай заполняет хранилища и оказывает влияние на внутренние цены. Так, около 59 миллионов тонн зернохранилищ в Украине могут быть полностью заполнены до начала ноября, а к концу осени дефицит составит около 11 миллионов тонн.

Напомним, ранее мы сообщали, что прямые потери Украины от недополучения экспортной выручки составят более 2 миллиардов долларов. Это касается второй половины 2026 года.

Недавно глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что страна может возобновить экспорт, несмотря на блокаду морского коридора.

Кроме того, стало известно, почему именно сейчас Россия массированно атакует порты Украины.

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