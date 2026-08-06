РФ ударила по судну с украинским зерном в Черном море, есть погибший
6 августа российские захватчики нанесли удар по еще одному гражданскому судну в Черном море - погиб украинский моряк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Одесской ОГА(ОВА) Олега Кипера и заявление "Администрации морских портов Украины".
"Враг непрерывно атакует гражданские суда в акватории Черного моря. К сожалению, один человек погиб, еще трое пострадали", - подтвердил Кипер.
По его словам, в этот раз под удар России попал торговый сухогруз под флагом Гвинеи-Бисау - MERA QUEEN. Следует отметить, что он был загружен украинской пшеницей.
Российские оккупанты повредили корпус судна, в результате чего на борту вспыхнул пожар.
Кипер также добавил, что экипаж удалось оперативно эвакуировать на берег. Однако без жертв не обошлось.
В настоящее время всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.
"Такие удары еще раз демонстрируют системность и цинизм российского террора, а также то, что агрессор создает угрозу как жизни гражданских людей, так и мировой продовольственной безопасности в целом", - подытожил Кипер.
В "Администрации морских портов Украины" официально подтвердили, что в результате новой атаки РФ погиб украинский моряк.
"Вечером 5 августа во время очередной российской атаки было пораженго гражданское судно MERA QUEEN под флагом Гвинеи-Бисау. В результате атаки погиб член экипажа - гражданин Украины. Остальные моряки доставлены на берег", - сказано в заявлении.
Кстати, недавно глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что страна может возобновить экспорт, несмотря на блокаду морского коридора.
Кроме того, стало известно, почему именно сейчас Россия массированно атакует порты Украины.
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