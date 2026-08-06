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РФ ударила по судну с украинским зерном в Черном море, есть погибший

11:18 06.08.2026 Чт
2 мин
Известны первые подробности вражеской атаки
aimg Юлия Капитонова
РФ ударила по судну с украинским зерном в Черном море, есть погибший Фото: Россия все чаще атакует гражданские суда (wikipedia.org)
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6 августа российские захватчики нанесли удар по еще одному гражданскому судну в Черном море - погиб украинский моряк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Одесской ОГА(ОВА) Олега Кипера и заявление "Администрации морских портов Украины".

"Враг непрерывно атакует гражданские суда в акватории Черного моря. К сожалению, один человек погиб, еще трое пострадали", - подтвердил Кипер.

По его словам, в этот раз под удар России попал торговый сухогруз под флагом Гвинеи-Бисау - MERA QUEEN. Следует отметить, что он был загружен украинской пшеницей.

Российские оккупанты повредили корпус судна, в результате чего на борту вспыхнул пожар.

Кипер также добавил, что экипаж удалось оперативно эвакуировать на берег. Однако без жертв не обошлось.

В настоящее время всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

"Такие удары еще раз демонстрируют системность и цинизм российского террора, а также то, что агрессор создает угрозу как жизни гражданских людей, так и мировой продовольственной безопасности в целом", - подытожил Кипер.

В "Администрации морских портов Украины" официально подтвердили, что в результате новой атаки РФ погиб украинский моряк.

"Вечером 5 августа во время очередной российской атаки было пораженго гражданское судно MERA QUEEN под флагом Гвинеи-Бисау. В результате атаки погиб член экипажа - гражданин Украины. Остальные моряки доставлены на берег", - сказано в заявлении.

Кстати, недавно глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что страна может возобновить экспорт, несмотря на блокаду морского коридора.

Кроме того, стало известно, почему именно сейчас Россия массированно атакует порты Украины.

Также узнайте детали атаки на судно Golden Leo.

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