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Россия не стремится договориться о мире с Украиной, - глава МИД Британии

Йоханнесбург, Пятница 21 февраля 2025 07:39
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Россия не стремится договориться о мире с Украиной, - глава МИД Британии Фото: министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми не чувствует стремления России к миру с Украиной. Такой вывод он сделал после выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова на закрытой встрече дипломатов стран G20 в Южной Африке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Лемми отметил, что встреча министров иностранных дел крупнейших экономик мира была омрачена спором между членами G20 относительно войны в Украине.

"Мы не приблизились к урегулированию путем переговоров. И я должен сказать, что когда я слушаю, что говорят россияне, и что Лавров только что сказал в палате сегодня (20 февраля. - ред.), я не вижу тяги к тому, чтобы действительно дойти до этого мира", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли Лондон при любых обстоятельствах поддерживать введение миротворцев в Украину при отсутствии гарантий безопасности со стороны США.

Миротворцы для Украины и расходы на оборону

Издание также напомнило, что 17 февраля на встрече европейских лидеров в Париже премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что обязательства США по безопасности являются единственным способом обеспечить длительный мир в Украине. По его словам, пока слишком рано говорить о том, сколько он может отправить британских миротворцев.

На этой встрече, европейские лидеры обсудили, но не пришли к согласию относительно развертывания миротворцев. Зато они пообещали усилить свою обороноспособность, поскольку администрация Трампа, похоже, все больше перенимает линию Кремля в отношении Украины.

"Это критический момент, для Европы очень важно увеличить... расходы на оборону, чтобы усилить нашу преданность собственной обороне по всей Европе", - сказал Лемми.

Он также подтвердил цель Британии тратить 2,5% ВВП на собственную оборону и пообещал помощь Украине.

"Мы обязуемся предоставлять Украине 3 миллиарда фунтов стерлингов в год, пока будет продолжаться война", - сказал он.

Агентство также напомнило, что на прошлой неделе Трамп ошеломил европейских союзников, позвонив российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы обсудить прекращение войны без предварительных консультаций с Украиной или с ними.

"Мы с нетерпением ждем возможности поговорить с президентом Трампом по Украине. Мы очень, очень четко осознаем, что Украина должна играть определенную роль, она должна быть в центре этих переговоров", - сказал Лемми.

Британский план по миротворцам в Украине

Напомним, на следующей неделе Кир Стармер посетит США. В четверг, 27 февраля, запланирована его встреча с президентом Дональдом Трампом.

Во время визита, глава британского правительства предложит Трампу план командировки 30 тысяч европейских миротворцев в Украину. Их планируется разместить вдали от линии фронта в украинских городах, портах и других объектах критической инфраструктуры.

Также Стармер попытается убедит Трампа оставить в готовности истребители и ракеты США в странах Восточной Европы на случай нарушения Кремлем достигнутого перемирия.

Во время недавних переговоров в Саудовской Аравии, российские чиновники просили американскую сторону вывести войска НАТО из Восточной Европы.

После этой встречи, Трамп жестко раскритиковал Украину и президента Владимира Зеленского за якобы нежелание завершать войну.

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