Россия не стремится договориться о мире с Украиной, - глава МИД Британии
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми не чувствует стремления России к миру с Украиной. Такой вывод он сделал после выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова на закрытой встрече дипломатов стран G20 в Южной Африке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Лемми отметил, что встреча министров иностранных дел крупнейших экономик мира была омрачена спором между членами G20 относительно войны в Украине.
"Мы не приблизились к урегулированию путем переговоров. И я должен сказать, что когда я слушаю, что говорят россияне, и что Лавров только что сказал в палате сегодня (20 февраля. - ред.), я не вижу тяги к тому, чтобы действительно дойти до этого мира", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли Лондон при любых обстоятельствах поддерживать введение миротворцев в Украину при отсутствии гарантий безопасности со стороны США.
Миротворцы для Украины и расходы на оборону
Издание также напомнило, что 17 февраля на встрече европейских лидеров в Париже премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что обязательства США по безопасности являются единственным способом обеспечить длительный мир в Украине. По его словам, пока слишком рано говорить о том, сколько он может отправить британских миротворцев.
На этой встрече, европейские лидеры обсудили, но не пришли к согласию относительно развертывания миротворцев. Зато они пообещали усилить свою обороноспособность, поскольку администрация Трампа, похоже, все больше перенимает линию Кремля в отношении Украины.
"Это критический момент, для Европы очень важно увеличить... расходы на оборону, чтобы усилить нашу преданность собственной обороне по всей Европе", - сказал Лемми.
Он также подтвердил цель Британии тратить 2,5% ВВП на собственную оборону и пообещал помощь Украине.
"Мы обязуемся предоставлять Украине 3 миллиарда фунтов стерлингов в год, пока будет продолжаться война", - сказал он.
Агентство также напомнило, что на прошлой неделе Трамп ошеломил европейских союзников, позвонив российскому лидеру Владимиру Путину, чтобы обсудить прекращение войны без предварительных консультаций с Украиной или с ними.
"Мы с нетерпением ждем возможности поговорить с президентом Трампом по Украине. Мы очень, очень четко осознаем, что Украина должна играть определенную роль, она должна быть в центре этих переговоров", - сказал Лемми.
Британский план по миротворцам в Украине
Напомним, на следующей неделе Кир Стармер посетит США. В четверг, 27 февраля, запланирована его встреча с президентом Дональдом Трампом.
Во время визита, глава британского правительства предложит Трампу план командировки 30 тысяч европейских миротворцев в Украину. Их планируется разместить вдали от линии фронта в украинских городах, портах и других объектах критической инфраструктуры.
Также Стармер попытается убедит Трампа оставить в готовности истребители и ракеты США в странах Восточной Европы на случай нарушения Кремлем достигнутого перемирия.
Во время недавних переговоров в Саудовской Аравии, российские чиновники просили американскую сторону вывести войска НАТО из Восточной Европы.
После этой встречи, Трамп жестко раскритиковал Украину и президента Владимира Зеленского за якобы нежелание завершать войну.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.