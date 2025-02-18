Возможны ли переговоры Украины и РФ: какова позиция Зеленского и что говорит Кремль

В РФ в очередной раз заговорили о якобы "готовности" к переговорам с Украиной. Спикер Кремля Дмитрий Песков утверждает, что диктатор Владимир Путин готов говорить с президентом Владимиром Зеленским "в случае необходимости".

РБК-Украина в материале ниже рассказывает об очередном заявлении Кремля и о том, какова позиция Украины касательно переговоров с РФ.

Что заявили в Кремле

Отметим, что сегодня Песков заявил, что глава Кремля якобы "готов" говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским "в случае необходимости", хотя раньше такую ​​возможность российский диктатор фактически отвергал. При этом в Кремле продолжают распространять свой пропагандистский нарратив о "нелегитимности" Зеленского.

"Путин заявил, что готов вести переговоры с Зеленским, если это необходимо, но правовая основа соглашений нуждается в обсуждении, учитывая, что легитимность Зеленского может быть подвергнута сомнению", - сообщил Песков журналистам сегодня.

Пресс-секретарь Кремля также добавил, что вопрос вступления Украины в Евросоюз является ее суверенным правом. Россия якобы не намерена диктовать Киеву, как ему следует подходить к этому вопросу.

"Мы говорим об интеграции и экономических интеграционных процессах. И здесь, конечно, никто ничего не может диктовать ни одной стране, и мы этого делать не собираемся", - добавил Песков.

Вместе с тем, Песков подчеркнул, что в переговорах Россия четко "проведет границу" в отношении НАТО. По его словам, позиция относительно обороны или военных союзов Украины, "совершенно другая".

Позиция Зеленского о переговорах с Путиным

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что не может вести переговоры с российским диктатором. Свою позицию президент объяснял решением СНБО о невозможности переговоров с российским правителем, которое он ввел в действие в 2022 году.

Однако впоследствии, на прес-сконференции с президентом Молдовы Маей Санду в Киеве в январе этого года, Зеленский сказал, что запретил любым политическим деятелям в Украине проводить те или иные переговоры с российской стороной. Но сам он допустил возможность разговора с Путиным, однако есть условие.

По словам украинского лидера, он был бы готов к любому формату переговоров с Россией, "если бы получил четкое понимание, что США и Европа не покинут Украину".