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Украина возобновила экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу

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Киев, Среда 12 апреля 2023 14:12
Украина возобновила экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу Фото: Украина возобновила экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине на сегодня, 12 апреля полностью обеспечиваются потребности в электричестве. Поэтому страна возобновила экспорт электроэнергии в Польшу и Молдову.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Укрэнерго".

"В энергосистеме имеется достаточный резерв мощности. Благодаря этому есть возможность экспортировать электроэнергию в Молдову (30-95 МВт в разные часы), и сегодня - в Польшу (до 75 МВт в разные часы)", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" подчеркивают, что ключевой приоритет - восстановление надежности питания. Для этого ремонтные бригады проводят восстановительные работы на всех объектах высоковольтной сети, подвергшихся российским атакам.

"С момента атаки 9 марта было возвращено в работу 5 магистральных линий и частично восстановлено оборудование 9 подстанций разного класса напряжения. Восстановительные работы продолжаются", - добавили в сообщении.

Также в "Укрэнерго" просят переносить использование мощной техники в ночные и дневные часы. Это позволит уменьшить нагрузку на энергосистему, которая все еще продолжает восстанавливаться.

Ранее мы писали о том, что "Укрэнерго" провело первый аукцион по распределению пропускной способности сетей для экспорта электроэнергии в Молдову 11 апреля.

Напомним, что 7 апреля министр энергетики подписал указ, который позволит возобновить процесс экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности.

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Укрэнерго Электроэнергия
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