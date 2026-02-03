Украина меняет план обороны: что решил Зеленский
Президент Владимир Зеленский утвердил обновленную структуру плана обороны Украины. Документ предполагает разработку нового плана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы украинского государства.
Основные положения указа
Согласно документу, президент постановил:
- Утвердить новую структуру плана обороны Украины. Само содержание структуры имеет гриф "для служебного использования".
- Отменить предыдущую структуру, утвержденную аналогичным указом еще 3 марта 2020 года.
Поручение правительству и силовым структурам
Кабмину глава государства поручил обеспечить разработку нового плана обороны в соответствии с обновленной структурой. К этому процессу привлекут:
- Службу безопасности Украины;
- Службу внешней разведки Украины;
- Национальный банк.
После разработки готовый план обороны должен быть внесен на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
План обороны Украины
Согласно закону "Об обороне Украины", План обороны - это не один документ, а целая совокупность документов, определяющих, как государство готовится к защите и как оно будет действовать в случае вооруженной агрессии.
План охватывает все сферы жизни государства, а не только военные действия. Он определяет содержание, объемы и исполнителей мероприятий по следующим направлениям:
- Военное: непосредственный отпор агрессии силами обороны.
- Экономическое: перевод национальной экономики на работу в условиях военного положения.
- Информационное и правовое: защита информационного пространства и работа органов власти.
- Социальное и организационное: подготовка населения и территорий к обороне, гражданская защита.
Содержание такого плана не разглашается по соображениям безопасности.
К слову, вчера, 2 февраля, глава украинского государства продлил санкции против бывшего олигарха Дмитрия Фирташа.