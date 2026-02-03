Україна змінює план оборони: що вирішив Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави української держави.

Основні положення указу

Згідно з документом, президент постановив:

Затвердити нову структуру плану оборони України. Сам зміст структури має гриф "для службового використання".

Скасувати попередню структуру, затверджену аналогічним указом ще 3 березня 2020 року.

Доручення уряду та силовим структурам

Кабміну глава держави доручив забезпечити розробку нового плану оборони відповідно до оновленої структури. До цього процесу залучать:

Службу безпеки України;

Службу зовнішньої розвідки України;

Національний банк.

Після розроблення готовий план оборони має бути внесений на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

План оборони України

Відповідно до закону "Про оборону України", План оборони - це не один документ, а ціла сукупність документів, які визначають, як держава готується до захисту і як вона діятиме в разі збройної агресії.

План охоплює всі сфери життя держави, а не тільки військові дії. Він визначає зміст, обсяги та виконавців заходів за такими напрямами:

Військовий: безпосередня відсіч агресії силами оборони.

Економічний: переведення національної економіки на роботу в умовах воєнного стану.

Інформаційний і правовий: захист інформаційного простору та робота органів влади.

Соціальне та організаційне: підготовка населення і територій до оборони, цивільний захист.

Зміст такого плану не розголошується з міркувань безпеки.