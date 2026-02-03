Україна змінює план оборони: що вирішив Зеленський
Президент Володимир Зеленський затвердив оновлену структуру плану оборони України. Документ передбачає розробку нового плану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави української держави.
Основні положення указу
Згідно з документом, президент постановив:
- Затвердити нову структуру плану оборони України. Сам зміст структури має гриф "для службового використання".
- Скасувати попередню структуру, затверджену аналогічним указом ще 3 березня 2020 року.
Доручення уряду та силовим структурам
Кабміну глава держави доручив забезпечити розробку нового плану оборони відповідно до оновленої структури. До цього процесу залучать:
- Службу безпеки України;
- Службу зовнішньої розвідки України;
- Національний банк.
Після розроблення готовий план оборони має бути внесений на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО).
План оборони України
Відповідно до закону "Про оборону України", План оборони - це не один документ, а ціла сукупність документів, які визначають, як держава готується до захисту і як вона діятиме в разі збройної агресії.
План охоплює всі сфери життя держави, а не тільки військові дії. Він визначає зміст, обсяги та виконавців заходів за такими напрямами:
- Військовий: безпосередня відсіч агресії силами оборони.
- Економічний: переведення національної економіки на роботу в умовах воєнного стану.
- Інформаційний і правовий: захист інформаційного простору та робота органів влади.
- Соціальне та організаційне: підготовка населення і територій до оборони, цивільний захист.
Зміст такого плану не розголошується з міркувань безпеки.
До слова, вчора, 2 лютого, глава української держави продовжив санкції проти колишнього олігарха Дмитра Фірташа.