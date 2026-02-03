ua en ru
Вт, 03 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

Україна змінює план оборони: що вирішив Зеленський

Київ, Вівторок 03 лютого 2026 16:39
UA EN RU
Україна змінює план оборони: що вирішив Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Іван Носальський

Президент Володимир Зеленський затвердив оновлену структуру плану оборони України. Документ передбачає розробку нового плану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави української держави.

Читайте також: Зеленський доручив Шмигалю підготувати новий план оборони України

Основні положення указу

Згідно з документом, президент постановив:

  • Затвердити нову структуру плану оборони України. Сам зміст структури має гриф "для службового використання".
  • Скасувати попередню структуру, затверджену аналогічним указом ще 3 березня 2020 року.

Доручення уряду та силовим структурам

Кабміну глава держави доручив забезпечити розробку нового плану оборони відповідно до оновленої структури. До цього процесу залучать:

  • Службу безпеки України;
  • Службу зовнішньої розвідки України;
  • Національний банк.

Після розроблення готовий план оборони має бути внесений на розгляд Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

План оборони України

Відповідно до закону "Про оборону України", План оборони - це не один документ, а ціла сукупність документів, які визначають, як держава готується до захисту і як вона діятиме в разі збройної агресії.

План охоплює всі сфери життя держави, а не тільки військові дії. Він визначає зміст, обсяги та виконавців заходів за такими напрямами:

  • Військовий: безпосередня відсіч агресії силами оборони.
  • Економічний: переведення національної економіки на роботу в умовах воєнного стану.
  • Інформаційний і правовий: захист інформаційного простору та робота органів влади.
  • Соціальне та організаційне: підготовка населення і територій до оборони, цивільний захист.

Зміст такого плану не розголошується з міркувань безпеки.

До слова, вчора, 2 лютого, глава української держави продовжив санкції проти колишнього олігарха Дмитра Фірташа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Служба безпеки України РНБО Війна в Україні
Новини
Зеленський про "енергетичне перемир'я": або у РФ у тижні 4 дні, або її ставка на війну
Зеленський про "енергетичне перемир'я": або у РФ у тижні 4 дні, або її ставка на війну
Аналітика
Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом