Украина изменила подход к фортификациям из-за новой тактики врага, - Умеров

"Фортификация - это не только бетон и траншеи, но и адаптивная инженерная система, которая учитывает тактику врага и всегда работает на одно: защита наших воинов. Мы ежедневно контролируем процесс и усиливаем те участки, где это нужно больше всего", - сказал он журналистам.

По его словам, ранее фортификации строились по принципу батальонных районов обороны и ротных опорных пунктов со значительной протяженностью ходов сообщений (2-5 км). Но тактика врага изменилась: сейчас они не действуют классическими батальонами и ротами, в основном применяя в ходе штурмовых действий небольшие пехотные формирования с поддержкой беспилотных систем.

В ответ на изменение тактики наступательных действий противника была введена новая модель: пространственно меньшие опорные пункты с протяженностью ходов соединений 60-70 метров, с обязательным антидроновим накрытием, которые труднее обнаружить и которые эффективно выполняют задачи обороны, сдерживания и нанесения огневого поражения, в том числе и по FPV-дронов.

Фортификации не всегда должны быть заметными

В отличие от традиционных фортификационных сооружений, современные укрепления маскируются в соответствии с рельефом местности и специально уменьшаются в размерах, чтобы не демаскировать позиции и сохранить эффективность на поле боя, сказал Умеров.

По его словам, фортификационные сооружения адаптируются к приоритетам на конкретных направлениях. В частности, на Сумском направлении усиливаются оборонительные рубежи на наиболее угрожающих направлениях. Там происходит дополнительное наращивание инженерного оборудования оборонительных рубежей согласно потребностям командования.

Все идет по плану

Умеров рассказал, что в 2024 году, по направлениям, где строительство осуществляли воинские части, выполнено от 96% до 99,9% поставленных задач. По состоянию на середину 2025 года уже выполнено более 50% объемов работ, запланированных на этот год.

Министр обороны ежедневно заслушивает командующих по ситуации на фронте, включая состояние фортификационного оборудования оборонительных рубежей. В частности, от главы Государственной специальной службы транспорта генерал-лейтенанта Александра Яковца получено подтверждение: все запланированные задачи выполняются по графику.