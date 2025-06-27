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Украина изменила подход к фортификациям из-за новой тактики врага, - Умеров

Украина, Пятница 27 июня 2025 11:00
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Украина изменила подход к фортификациям из-за новой тактики врага, - Умеров Фото: Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус, Юлия Акимова

Украинские укрепления больше не планируют строить по советскому шаблону. Теперь ставка на компактность и защиту от дронов.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Фортификация - это не только бетон и траншеи, но и адаптивная инженерная система, которая учитывает тактику врага и всегда работает на одно: защита наших воинов. Мы ежедневно контролируем процесс и усиливаем те участки, где это нужно больше всего", - сказал он журналистам.

По его словам, ранее фортификации строились по принципу батальонных районов обороны и ротных опорных пунктов со значительной протяженностью ходов сообщений (2-5 км). Но тактика врага изменилась: сейчас они не действуют классическими батальонами и ротами, в основном применяя в ходе штурмовых действий небольшие пехотные формирования с поддержкой беспилотных систем.

В ответ на изменение тактики наступательных действий противника была введена новая модель: пространственно меньшие опорные пункты с протяженностью ходов соединений 60-70 метров, с обязательным антидроновим накрытием, которые труднее обнаружить и которые эффективно выполняют задачи обороны, сдерживания и нанесения огневого поражения, в том числе и по FPV-дронов.

Фортификации не всегда должны быть заметными

В отличие от традиционных фортификационных сооружений, современные укрепления маскируются в соответствии с рельефом местности и специально уменьшаются в размерах, чтобы не демаскировать позиции и сохранить эффективность на поле боя, сказал Умеров.

По его словам, фортификационные сооружения адаптируются к приоритетам на конкретных направлениях. В частности, на Сумском направлении усиливаются оборонительные рубежи на наиболее угрожающих направлениях. Там происходит дополнительное наращивание инженерного оборудования оборонительных рубежей согласно потребностям командования.

Все идет по плану

Умеров рассказал, что в 2024 году, по направлениям, где строительство осуществляли воинские части, выполнено от 96% до 99,9% поставленных задач. По состоянию на середину 2025 года уже выполнено более 50% объемов работ, запланированных на этот год.

Министр обороны ежедневно заслушивает командующих по ситуации на фронте, включая состояние фортификационного оборудования оборонительных рубежей. В частности, от главы Государственной специальной службы транспорта генерал-лейтенанта Александра Яковца получено подтверждение: все запланированные задачи выполняются по графику.

Расходы на фортификации

Напомним, в прошлом году было оборудовано 3 тысячи оборонительных пунктов как на угрожающих направлениях, так и в местах, где сейчас не ведутся активные боевые действия. Для этого государство выделило 46,2 млрд гривен, которые направило военным администрациям и Агентству восстановления.

В начале 2025 года эти фортификации переданы в сферу управления Минобороны.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что к выполнению задач по строительству военных инженерно-технических и фортификационных сооружений привлечены 21 областная военная администрация и подрядные организации.

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