ua en ru
Пн, 07 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украина увеличила на 900% месячное производство дронов, - аналитики

Понедельник 07 июля 2025 17:57
UA EN RU
Украина увеличила на 900% месячное производство дронов, - аналитики Фото: в Украине активно производят дроны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина в месяц производит на 900% больше дронов, чем в прошлом году. Фактически это рост производства в 10 раз.

Об этом свидетельствуют данные аналитических центров Atlantic Council и Georgetown Security Studies Review, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

По данным аналитиков, Украина еще летом прошлого года производила 20 тысяч дронов в месяц. Но этим летом показатели производства выросли до 200 тысяч единиц в месяц.

В аналитических центрах обратили внимание, что на этом фоне необходимы долгосрочные контракты для оборонно-промышленного комплекса. Это позволит предприятиям принимать более оптимальные решения по найму персонала, организации производственных цепочек и дальнейшим инвестициям.

Кроме того, эксперты отмечают важность внедрения стандартов качества, чтобы снизить риск поставок некачественных дронов. В Defense Express в свою очередь обратили внимание, что следует усилить контроль за соблюдением требований на всех этапах производства.

Также исследователи подчеркивают, что необходимо сохранить баланс между масштабами выпуска и технологичностью продукции. В частности, рекомендуется активнее использовать решения на базе искусственного интеллекта и оптоволоконных систем.

Сколько дронов может производить Украина

Напомним, ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что Украина ежегодно может производить около 10 млн дронов.

Он отметил, что дроны украинского производства значительно дешевле аналогов. Также они были протестированы во время боевых действий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОПК Война в Украине Дрони
Новости
Россияне атаковали ТЦК в Харькове и Запорожье, есть раненые
Россияне атаковали ТЦК в Харькове и Запорожье, есть раненые
Аналитика
После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского
Ростислав Шаправский, Ульяна Безпалько После удара по Ирану ему будет не до помощи России, – интервью посла Израиля Бродского