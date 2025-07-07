Украина увеличила на 900% месячное производство дронов, - аналитики

Украина в месяц производит на 900% больше дронов, чем в прошлом году. Фактически это рост производства в 10 раз.

Об этом свидетельствуют данные аналитических центров Atlantic Council и Georgetown Security Studies Review, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

По данным аналитиков, Украина еще летом прошлого года производила 20 тысяч дронов в месяц. Но этим летом показатели производства выросли до 200 тысяч единиц в месяц.

В аналитических центрах обратили внимание, что на этом фоне необходимы долгосрочные контракты для оборонно-промышленного комплекса. Это позволит предприятиям принимать более оптимальные решения по найму персонала, организации производственных цепочек и дальнейшим инвестициям.

Кроме того, эксперты отмечают важность внедрения стандартов качества, чтобы снизить риск поставок некачественных дронов. В Defense Express в свою очередь обратили внимание, что следует усилить контроль за соблюдением требований на всех этапах производства.

Также исследователи подчеркивают, что необходимо сохранить баланс между масштабами выпуска и технологичностью продукции. В частности, рекомендуется активнее использовать решения на базе искусственного интеллекта и оптоволоконных систем.