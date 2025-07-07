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Україна збільшила на 900% місячне виробництво дронів, - аналітики

Понеділок 07 липня 2025 17:57
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Україна збільшила на 900% місячне виробництво дронів, - аналітики Фото: в Україні активно виробляють дрони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна на місяць виробляє на 900% більше дронів, ніж минулого року. Фактично це зростання виробництва в 10 разів.

Про це свідчать дані аналітичних центрів Atlantic Council і Georgetown Security Studies Review, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

За даними аналітиків, Україна ще влітку минулого року виробляла 20 тисяч дронів на місяць. Але цього літа показники виробництва зросли до 200 тисяч одиниць на місяць.

В аналітичних центрах звернули увагу, що на цьому тлі необхідні довгострокові контракти для оборонно-промислового комплексу. Це дасть змогу підприємствам ухвалювати оптимальніші рішення щодо найму персоналу, організації виробничих ланцюжків і подальших інвестицій.

Крім того, експерти наголошують на важливості впровадження стандартів якості, щоб знизити ризик поставок неякісних дронів. У Defense Express зі свого боку звернули увагу, що слід посилити контроль за дотриманням вимог на всіх етапах виробництва.

Також дослідники підкреслюють, що необхідно зберегти баланс між масштабами випуску і технологічністю продукції. Зокрема, рекомендується активніше використовувати рішення на базі штучного інтелекту та оптоволоконних систем.

Скільки дронів може виробляти Україна

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Рустем Умеров заявляв, що Україна щорічно може виробляти близько 10 млн дронів.

Він зазначив, що дрони українського виробництва значно дешевші за аналоги. Також вони були протестовані під час бойових дій.

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