RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Украина занимается разработкой аналогов систем Patriot, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине работают над созданием собственных систем противовоздушной обороны. В частности, речь об аналогах Patriot.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе пресс-конференции.

Глава государства подчеркнул, что Украина все еще не получила все системы Patriot, которые партнеры обещали предоставить в июле прошлого года в ходе саммита НАТО в Вашингтоне. 

"Занимаемся этими вопросами, занимаемся системами ПВО и занимаемся украинскими аналогами", - рассказал Зеленский. 

Patriot для Украины

Напомним, в июле прошлого года в ходе саммита НАТО в Вашингтоне союзники пообещали предоставить Украине.

В частности, как заявлял в ходе саммита 46-й президент США Джо Байден, Украине пообещали предоставить пять дальнобойных систем противовоздушной обороны. Речь шла о системах Patriot от Германии, США, Румынии и Нидерландов, а также об одной системе SAMP/T от Италии.

Было известно о том, что Украина получила обещанные системы как минимум от Германии и Румынии

Стоит заметить, что системы Patriot играют важную роль в защите украинского неба. Они способны сбивать вражеские баллистические ракеты. Всего у Украины только два типа систем, которые могут сбивать баллистику, - Patriot и SAMP/T.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийОПКПВОПомощь УкраинеВойна в Украине