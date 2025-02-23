Украина занимается разработкой аналогов систем Patriot, - Зеленский

Patriot для Украины

Напомним, в июле прошлого года в ходе саммита НАТО в Вашингтоне союзники пообещали предоставить Украине.

В частности, как заявлял в ходе саммита 46-й президент США Джо Байден, Украине пообещали предоставить пять дальнобойных систем противовоздушной обороны. Речь шла о системах Patriot от Германии, США, Румынии и Нидерландов, а также об одной системе SAMP/T от Италии.

Было известно о том, что Украина получила обещанные системы как минимум от Германии и Румынии

Стоит заметить, что системы Patriot играют важную роль в защите украинского неба. Они способны сбивать вражеские баллистические ракеты. Всего у Украины только два типа систем, которые могут сбивать баллистику, - Patriot и SAMP/T.

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