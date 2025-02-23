UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Україна займається розробкою аналогів систем Patriot, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні працюють над створенням власних систем протиповітряної оборони. Зокрема, йдеться про аналоги Patriot.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції.

Глава держави підкреслив, що Україна все ще не отримала всі системи Patriot, які партнери обіцяли надати в липні минулого року під час саміту НАТО у Вашингтоні.

"Займаємося цими питаннями, займаємося системами ППО і займаємося українськими аналогами", - розповів Зеленський.

Patriot для України

Нагадаємо, у липні минулого року під час саміту НАТО у Вашингтоні союзники пообіцяли надати Україні.

Зокрема, як заявляв під час саміту 46-й президент США Джо Байден, Україні пообіцяли надати п'ять далекобійних систем протиповітряної оборони. Йшлося про системи Patriot від Німеччини, США, Румунії та Нідерландів, а також про одну систему SAMP/T від Італії.

Було відомо про те, що Україна отримала обіцяні системи щонайменше від Німеччини та Румунії

Варто зауважити, що системи Patriot відіграють важливу роль у захисті українського неба. Вони здатні збивати ворожі балістичні ракети. Загалом в України лише два типи систем, які можуть збивати балістику, - Patriot і SAMP/T.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийОПКППОДопомога УкраїніВійна в Україні