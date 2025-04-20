В Украину идет похолодание. Синоптик дала прогноз на завтра и ближайшую неделю

Завтра, 21 апреля, как и всю следующую неделю в Украине будет теплая погода. А на предстоящих выходных придут перемены.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"21 апреля в Украине много солнца, теплая, до +20....+24 градусов, и только в Крыму и Приазовье пройдут кратковременные дожди с грозами", - рассказала она.

В Киеве в понедельник ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха до +24 градусов.

Какой будет погода в Украине в течение недели

Неделя в Украине будет теплой, дневная температура воздуха составит +20...+24 градуса.

"В конце недели, как раз на Проводы, в Украине станет больше дождей и снизится температура воздуха", - отметила синоптик.

В частности, в субботу, 26 апреля, до +14...+17 градусов, на юге и востоке еще побудет до +22 градусов, а в воскресенье, 27 апреля, до +10...+16 градусов.