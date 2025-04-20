В Украину идет похолодание. Синоптик дала прогноз на завтра и ближайшую неделю
Завтра, 21 апреля, как и всю следующую неделю в Украине будет теплая погода. А на предстоящих выходных придут перемены.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"21 апреля в Украине много солнца, теплая, до +20....+24 градусов, и только в Крыму и Приазовье пройдут кратковременные дожди с грозами", - рассказала она.
В Киеве в понедельник ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха до +24 градусов.
Какой будет погода в Украине в течение недели
Неделя в Украине будет теплой, дневная температура воздуха составит +20...+24 градуса.
"В конце недели, как раз на Проводы, в Украине станет больше дождей и снизится температура воздуха", - отметила синоптик.
В частности, в субботу, 26 апреля, до +14...+17 градусов, на юге и востоке еще побудет до +22 градусов, а в воскресенье, 27 апреля, до +10...+16 градусов.
Похолодание в Украине
Тепло, которое пришло в Украину на Пасху, 20 апреля, задержится примерно на неделю.
По словам синоптиков, в ближайшие дни преимущественно сухую погоду будет обеспечивать зона повышенного давления.
До 24 апреля по всей стране сохранится теплая погода, однако уже с 25 по 28 апреля ожидается постепенное похолодание, которое сначала охватит западные области.
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