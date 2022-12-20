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Настало время разговора об узурпации Россией места в ООН. Украина готовит официальные шаги, - Кулеба

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Вторник 20 декабря 2022 13:35
Настало время разговора об узурпации Россией места в ООН. Украина готовит официальные шаги, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина готовит официальные шаги, чтобы доказать, что Россия незаконно находится в Совбезе ООН.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу на брифинге.

"Россия много лет отравляет ООН, это ни для кого не секрет. Так же, как она отравляет все международные организации, в которых находится", - сказал он.

Кулеба отметил, что Россия занимает место члена Совбеза ООН без надлежащих юридических оснований для этого и в результате мошеннической схемы, состоявшейся 31 год назад.

"Украина сейчас готовится к официальным шагам, которые докажут незаконное пребывание России в Совбезе ООН. Это не будет просто, это будет крайне непросто, но настало время откровенного аргументированного разговора об узурпации Россией места в Совбезе ООН и ООН в целом", - добавил министр.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия оккупировала место в Совбезе ООН, но "никто в мире уже не хочет слышать ее ложь".

При этом США не видят возможности изменения правил ООН для исключения России из постоянных членов Совбеза.

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ООН Российская Федерация Дмитрий Кулеба
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