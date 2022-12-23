Глава Евросовета выступил за прекращение членства России в Совбезе ООН

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Европейского совета Шарля Мишеля в интервью телеканалу RTVi.

"Думаю, что в международном праве есть недостаток, если постоянный член Совбеза ООН, в этом случае Россия, вопиюще нарушает международное право. На мой взгляд, следовало бы установить механизм прекращения членства: я не говорю о полном исключении России, но как минимум о прекращение членства России в Совбезе", - сказал Мишель.

Впрочем, по его словам, сейчас это якобы "невозможно", поскольку "приведет в тупик сам концепт безопасности ООН".

"Мы хорошо видели, что до начала боевых действий в Украине (войны - ред.) концепт безопасности ООН уже сильно барахлил и испытывал немало трудностей в функционировании при решении больших международных проблем. Итак, я среди тех, кто считает, что рано или поздно реформа функционирования ООН будет обязательна", - прогнозирует Мишель.

Напомним, еще в феврале, в начале полномасштабного вторжения Россия наложила вето на резолюцию ООН с требованием прекратить войну против Украины.

Добавим, президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Российская Федерация оккупировала место в Совбезе ООН, но "никто в мире уже не хочет слышать ее ложь".

При этом недавно СМИ сообщили, что Конгресс США рассмотрит резолюцию об исключении России из Совбеза ООН.

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