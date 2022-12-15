Конгресс США рассмотрит резолюцию об исключении России из Совбеза ООН, - Foreign Policy

В Конгресс США внесли резолюцию об исключении России из Совбеза ООН. Ее представили два американских законодателя, возглавляющих независимую правительственную организацию по правам человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское издание Foreign Policy.

"Два американских законодателя демократ Стив Коэн и республиканец Джо Уилсон представили на рассмотрение Конгресса резолюцию, призывающую президента Джо Байдена исключить Россию из Совета Безопасности Организации Объединенных Наций", - говорится в сообщении.

Как пишет издание, двухпартийная Хельсинкская комиссия, призвавшая в октябре госсекретаря США Энтони Блинкена выразить протест против статуса РФ как постоянного члена Совета Безопасности, предлагает Конгрессу признать, что "война России нарушила цели и принципы ООН, и просит правительство США принять меры для ограничения ее прав в ООН».

В резолюции Конгресса, опубликованной Foreign Policy, два американских законодателя заявили, что "Россия совершила грубые нарушения Устава ООН, ставящие под сомнение ее право иметь место в Совбезе". Включая незаконное голосование по аннексии четырех украинских областей, совершение зверств в украинских городах, таких как Буча, бряцание ядерным оружием и создание рисков для мирового снабжения продовольствием.

Указано, что Украина также выступает за то, чтобы Россия была выведена из Совбеза, "хотя эксперты остаются скептическими по поводу реальности такой возможности".

Американское издание обращает внимание на немаловажный момент, что Устав ООН не содержит никаких положений об устранении постоянного члена Совета Безопасности.

И хотя страны могут быть полностью исключены из Организации, для устранения РФ понадобится поправка в Устав, но для этого требуется согласие всех постоянных членов Совбеза.

Таким образом, Россия может наложить вето на это предложение. Впрочем, в таком случае можно обжаловать статус РФ как наследницы места Советского Союза в Совбезе.

Напомним, как ранее заявил президент Владимир Зеленский, Российская Федерация оккупировала место в Совбезе ООН, но "никто в мире уже не хочет слышать ее ложь".

Добавим, что в феврале этого года Россия наложила вето на резолюцию ООН с требованием прекратить войну против Украины.

Отметим, что российская сторона очень часто прибегает к созывам заседания Совбеза, в которых обливает обвинениями Украину, против которой сама же начала полномасштабную войну.

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